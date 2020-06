Rompió el silencio el séptimo infectado: es un joven estudiante que viajó a México por una beca

Como Alina Cofone, la joven que llegó de Estados Unidos y dio positivo de Covid-19, el estudiante vallisto del séptimo caso de coronavirus en San Juan también utilizó las redes sociales para exponer su situación. Federico Zeballos contó que estudia Derecho y viajó a la ciudad de Puebla, donde contrajo la enfermedad, por una beca.

"Mi viaje comenzó el 1ero de enero, día en que partió el avión para aterrizar en México y dar así inicio a esta nueva etapa. Todo fue maravilloso, y a pesar de que la pandemia avanzaba en forma veloz e inusitada para el mundo, pude aprender y nutrirme tanto académica como culturalmente, conocer nuevas personas y forjar amistades", arrancó escribiendo.

Zeballos contó que pese a que respetó todas las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus, incluso cuando regresó al país y a la provincia, recién este viernes en la mañana se enteró que había dado positivo.

"Hace 12 días me encuentro en una habitación de hotel cumpliendo cuarentena obligatoria, sin tener contacto con absolutamente nadie. Gracias a esto, y al hecho de que soy asintomático (me encuentro en perfecto estado de salud), se cree que el riesgo de contagio hacia otras personas es mínimo. Igualmente, autoridades me comunicaron que permaneceré en aislamiento hasta que el hisopado resulte negativo, confirmando la ausencia del virus en mi organismo", explicó.

Y agregó, de modo reflexivo, que: "Exponerse en esta situación hoy implica un desafío. Sin embargo, también quiero demostrar mi inquietud y preocupación al constante rechazo y repudio hacia las personas infectadas que arriban a la provincia, generando una suerte de “contagio de desinformación”. La sociedad no necesita que condenen a personas enfermas como si hubiesen cometido un delito del cual nada de culpa tienen, lo que necesitamos como sociedad es empatía y entendimiento ante este tiempo tan excepcional que se está viviendo en el mundo entero".

