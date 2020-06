Cientos de mensajes de apoyo en las redes para la sanjuanina con coronavirus que habló públicamente

View this post on Instagram

UnPara ponerle fin a las inquietudes de muchos doy a conocer que soy el 6u00ba caso de covid 19 positivo en San Juan. Hago este video para transmitir mi experiencia y llevar tranquilidad a cada uno de los Sanjuaninos. Estuve varada en EEUU lejos de mi casa cerca de 3 meses y medio. Viaje el du00eda 28 de febrero a visitar a un familiar, y por razones conocidas por todos no pude regresar, mi vuelo fue cancelado 5 veces. durante todo este tiempo permanecu00ed aislada junto con mi familia, extremando los cuidados sobre todo por mi, yo no tenu00eda seguro mu00e9dico, por lo que la necesidad de volver a mi pau00eds y de cuidarme estando allu00ed se volviu00f3 mu00e1s intensa. Despuu00e9s de meses de angustia e incertidumbre finalmente pude acceder a la compra de un nuevo vuelo para poder regresar. La ansiedad, la intranquilidad y la preocupaciu00f3n parecu00edan tener su fin. Todo ocurriu00f3 como lo esperu00e1bamos con mi prima, con quien compartu00ed estos 3 meses y el viaje de regreso. Luego de haber pasado momentos agobiantes durante 30 hs en un colectivo finalmente llegamos a casa (San Juan) y yo sentu00ed alivio y tranquilidad. Fuimos recibidas en la provincia bajo un protocolo que se cumpliu00f3 exhaustivamente. A horas de haber llegado al hotel donde cumplimos la debida cuarentena y segu00fan el protocolo correspondiente, nos realizaron un hisopado, dando resultado positivo en mi caso y negativo para mi prima. Como ya todos saben, soy asintomu00e1tica, nunca tuve absolutamente ningu00fan su00edntoma por lo que recibir esta noticia fue una total sorpresa para mi. Los resultados tambiu00e9n dieron algunos otros datos, estoy cursando la etapa final de la enfermedad, significa que la carga viral es muy baja y es muy poca la probabilidad de poder contagiar a alguien mu00e1s. Todas aquellas personas con las que tuve contacto estrecho antes de viajar no poseen su00edntomas. El Segundo objetivo de este video es solicitar a la sociedad Sanjuanina un llamado a la reflexiu00f3n acerca de aquellos comentarios transmitidos con informaciu00f3n confidencial difundida, informaciu00f3n falsa divulgada masivamente, opiniones dau00f1inas y poco empu00e1ticas con respecto a cada uno de los casos positivos anunciados y a todas aquellas personas que repatriadas. (SIGUE ud83dudc47ud83cudffben comentarios)