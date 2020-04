Panorama COVID-19: en San Juan estudian 25 casos sospechosos

En San Juan hay 25 casos sospechosos en estudio, según se conoció hoy en el reporte provincial ofrecido por la Jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré. Los nuevos casos presentan mayormente cuadros de neumonía de mayores de 60 años. Predomina fiebre de 38-40 grados, dificultad respiratoria, dolor en la espalda, entre otros síntomas. La novedad es que se suma el tabaquismo a la definición de caso sospechoso.

De los casos sospechosos, más de 60 registrados en la provincia desde que se inició la pandemia, todos son de reporte del Gran San Juan y solo uno de la periferia, de Jáchal que dio negativo.

En la provincia sigue siendo uno solo el caso confirmado que es importado por lo que no hay casos autóctonos y no hay circulación viral registrados hasta el momento.

Todas son negativas las muestras que se han tomado, las que se están procesando desde esta semana en el laboratorio del Hospital Rawson, que puede hacer hasta 100 test por día. De la tanda que se mandó al Malbrán quedan tres esperando solo resultados, 14 dieron negativo ayer y se están recibiendo denuncias de forma permanente.

La paciente que dio positivo, que es una joven médica que vino de España y cumple aislamiento en su domicilio particular, requiere de dos testeos para ser dada de alta y la funcionaria informó que uno de ellos se practicará hoy y el otro el sábado.

Jofré aclaró que ninguno de los repatriados presentó síntomas necesarios para considerarlo caso sospechoso.

"En esta época vamos a empezar a tener notificaciones mayores sobre enfermedades respiratorias, que es común todos los años", dijo y agregó que hay estar atentos por la presencia de síntomas de COVID-19.

"El trabajo del Malbrán es maravilloso y los felicito tener contacto fluido con ellos es bienvenido siempre",dijo sobre el descubrimiento del Instituto de las últimas horas, logrando identifica el genoma del COVID-19, lo que permitirá desarrollar una vacuna.

Con respecto a los tratamientos contra el conoravirus dijo que no hay suficiente evidencia científica que avale el uso de drogas qie se han utilizado en otros países, que han sido aprobadas para otras enfermedades y se aplican en pacientes graves. En Argentina se recibirá esa medicación y es de uso compasivo que requiere de autorización escrita del paciente o familiar.

¿Testearán asintomáticos en la provincia? En este momento con un solo caso positivo e importado no está confirmado que se vaya a realizar, respondió Jofré.

También Jofré habló de los barbijos caseros, anticipó que sacarán recomendaciones especiales para fabricarlos, desde Salud Pública, y recordó que en esta etapa del virus el barbijo no está indicado para gente en general sino sólo para pacientes con coronavirus o personal de salud, y que para que no dé una falsa protección hay que usar los correctos y bien. Además, indicó que el uso del barbijo no debe ser motivo para abandonar el resto de las medidas indicadas para prevención como distanciamiento social, toser o estornudas en el pliegue del codo, lavarse las manos, entre otras.