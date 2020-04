Otra vez las filas ¿Cómo hay que hacer con la boleta de la luz, la tarjeta y otros trámites?

Durante la mañana de este miércoles el centro sanjuanino volvió a ser un hervidero de gente con el pago de servicios, cobro de haberes y la realización de diferentes trámites.

En un recorrido por las calles del centro dos lugares llamaban la atención del resto. El primero es Energía San Juan que está recepcionando solo los trámites más urgentes como el corte de servicio y la reconexión del mismo. Acceder a realizar la consulta es por demás engorroso porque la fila para poder entrar a las oficinas centrales casi da la vuelta de la manzana. De manera literal, faltando solo unos metros de calle Laprida para terminar dando la vuelta completa de la sede que está por calle Mendoza pasando Libertador.

Por tal motivo es importante remarcar que Energía San Juan ha dispuesto para cualquier consulta comunicarse al 0800 666 3637 o visitar la página web www.energiasanjuan.com.ar, dejando sólo la concurrencia personal en casos de trámites imprescindibles. El pago de boletas se puede hacer por la web cargando el número del suministro, también el trámite para personas elecrodependientes, el cambio de titularidad, la actualización de datos para la tarjeta social, como así también se puede consultar donde hay un lugar más cerca para pagar el servicio en el caso de tener que salir sí o sí.

Pero a simple vista, la opción de concurrir hasta la sede central no es una buena idea por razones que son de público conocimiento. Las imágenes del siguiente video hablan por sí solas.

Pero no es lo único que los sanjuaninos fueron a realizar durante la mañana de este miércoles. El pago de servicios se juntó con el cobro de haberes de jubilados y pensiones no contributivas del mes de marzo con terminación del DNI en 8 y 9. En este aspecto el panorama es mucho más alentador en cuanto a la organización. El único banco que tuvo una mayor cantidad de personas fue el Banco San Juan. Pero al igual que el resto, se prepararon mejor con la colocación de sillas para poder brindar una espera más cómoda y segura. Hay que recordar que los bancos sólo abrirán sus sucursales para la atención exclusiva de aquellos clientes que no cuentan con tarjeta de débito y deban percibir el cobro de jubilaciones, pensiones, planes y programas de ayuda social, y fondo de prestación por desempleo que administra ANSES, en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Banco Central en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El horario de atención es el habitual.

En cuanto al pago de tarjetas de crédito, la de Data es la más concurrente y engorrosa en cuanto a la cantidad de personas. Recordando que existen formas de pago virtual, es preferible acceder a los distintos trámites vía web que hacer una fila que empieza en Ignacio De la Rosa, sigue por Tucumán y da la vuelta por Mitre hasta llegar a Rioja.

De todas maneras, para poder dar respuesta a todas esas personas que no manejan las vías digitales, desde la empresa han dispuesto una máquina para que los sanjuaninos puedan pagar el consumo de su tarjeta. La misma está custodiada por dos guardias de seguridad y la policía, quienes son los encargados de hacer ingresar de a dos personas. La boca de depósito recibe dinero en efectivo y funcionará todos los días hasta las 20 horas según informó el personal que trabaja en el lugar. Pero advirtieron que no es recomendable asistir sobre la hora porque el sistema no tomará el pago. Se adjunta de manera informativa todos los trámites y la forma de resolverlos de manera digital por vía web.

Otro de los lugares donde más se registraron filas fue en las distintas sedes de San Juan Servicio, donde se acude al pago de todo tipo de boletas. En este aspecto hay que mencionar que varios están funcionando vía débito, y que no son muchos los que han abierto en comparación a un día habitual en el centro. Para esto existen varias vías para poder pagar las distintas boletas a vencer.

Utilizar el homebanking y la banca móvil: Aún para quienes no estén familiarizados con la tecnología, el tiempo libre de la cuarentena puede ser utilizado para empezar a operar con el banco desde la computadora o el celular. Estoy incluye a asalariados, jubilados y beneficiarios de planes sociales; todos tienen una caja de ahorro para operar. En muchos casos, conviene descargar la app en el celular y desde allí generar una clave para operar por homebanking. En otros, para generar las claves hace falta ir a un cajero automático.

El homebanking puede ser la salvación en estos días para aquellos que, como muchos jubilados, suelen ir al banco a cobrar con su DNI y no poseen tarjeta de débito. Operando su cuenta con homebanking, pueden transferir su dinero, pagar facturas y otras operaciones.

Retirar dinero sin tarjeta: Hay bancos que permiten enviar dinero a otra persona para que lo pueda retirar sin tarjeta. Para hacerlo se realiza una transferencia por homebanking y se genera un código. Con ese código, la persona que recibe el dinero puede retirarla del cajero. En la emergencia, puede servir para mandarle cash a un familiar o un amigo. El Banco Nación presta este servicio con el nombre Punto Efectivo. También otros bancos.

Descargar una billetera electrónica: Aún teniendo la app de un banco, se puede descargar gratis alguna billetera electrónica de una fintech. No es imprescindible cargarle plata, se pueden cargar únicamente tarjetas de crédito y de débito y así tener más opciones de pago, como el QR, en estos tiempos complejos.

Pagar las facturas de servicios públicos sin efectivo: Esta recomendación será útil también cuando termine la cuarentena. Todos los medios de pago mencionados sirven para pagar una factura. Registrando el servicio en el homebanking, una app o una billetera electrónica, se pueden recibir recordatorios de los vencimientos para evitar recargos. Existiendo tantas opciones, tiene poco sentido usar el efectivo, trasladarse y hacer filas para pagar la luz o el gas, en plena cuarentena, pudiendo pagar desde el celular o la computadora, sin salir de casa.

En cuanto a los supermercados, la realidad es distinta si se trata de grandes cadenas de alimentos o pequeños comercios. En los primeros casos, desde la puerta permiten el ingreso de un determinado cupo de personas y una vez que estos se retiraron ingresa el resto. Pero es recomendable asistir a los pequeños comercios que también tienen sus protocolos de seguridad, pero no atraen a tantas personas. El criterio cambia de acuerdo a cada comerciante, y algo que se está implementando en la mayoría es el pedido por delibery. En el cual se requieren los productos vía telefónica y luego solo hay que pasarlos a retirar.