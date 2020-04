El mundo ‘gamer’ crece en San Juan: ‘E-Production’ la nueva productora en busca de talento

View this post on Instagram

Este viernes lanzamos el primer Torneo competitivo online y solidario para toda la comunidad de FreeFire regiu00f3n Sur!!! . . Para participar deben SEGUIR los integrantes del squad la pagina @eproductionok y compartir en su historia esta imagen etiquetando a los organizadores @kevoo_balmaceda @pablo_asd93 @adriancaravajal y @paiojr, deberu00e1n cumplir este requisiquito todos los integrantes del squad para, en caso de salir ganador, reclamar el premio en diamantes! O abonar una inscripcion de $50 (pesos argentinos). SE DEBERA REALIZAR UNA U OTRA OPCION PARA QUE SU INSCRIPCION SEA VALIDA. . . Nuestro objetivo principal es incluir a la comunidad gamer de FreeFire en un torneo competitivo y atractivo para poder sobrellevar los momentos difu00edciles que estamos afrontando Medios de pago : uala - mercado pago - transferencia bancaria - paypal #freefire #freefirelatam #freefirebrasil #freefiregame #freefire #freefirelatinoamerica #freefirebrasil #freefiregame #garenabrasil #garenaargentina #garena #free #freefire #gamer #duofreefire #freefire #freefirelatinoamerica #freefirelatam #freefireheroico #garenabrasil #clanfemenino #chicasgamers #gamergirl #gamer #donato #antronixxg #nimotvbrasil