¿Cómo se planea la circulación de gente en San Juan post aislamiento?

"Dejar en claro la responsabilidad social”, indica una de los puntos dentro de un documento que se filtró sobre las ideas del comité de crisis del Gobierno de San Juan entre las ideas que están planeando que tienen que ver con el ciudadano común.

Sin duda, uno de los aspectos que más le interesan a los sanjuaninos es saber si podrá salir de su casa el lunes 14, y qué actividades podrá retomar. En general, se planea que las restricciones se flexibilizarán de lunes a viernes y se mantendrán los fines de semana.

Entre las ideas que plantea el borrador de medidas oficiales está la circulación de personas prohibida para la población de más de 60 años y de menores de 18 años. También se habla de que no podrán circular más de dos personas por vehículo, tanto para el caso de particulares como taxis y remises, o sea que solo se permitiría la circulación vehicular de una sola persona además del chofer.

Por otro lado, se permitirían no más de 22 personas por colectivo y en las combis sólo viajarían uno por fila reduciendo la ocupación al 50% de la capacidad.

Por las calles, se podría caminar respetando las distancias de al menos 1,5 metros con el que vaya al lado.

Las actividades que no volverían de inmediato son las clases en las escuelas y los eventos masivos. Es decir, que seguirían los niños en casa y no se podrá hacer fiestas. El aislamiento social se flexibilizaría pero seguiría siendo clave. Por ejemplo, no se podría viajar por turismo interno, sólo por trabajo y necesidades esenciales.

La idea con las fronteras provinciales es que se mantengan cerradas, en el sentido de que seguirán los controles estrictos y la supervisación de los ingresos. A las personas que vuelven desde el exterior del país o desde otra provincia, se les seguiría exigiendo que cumplan cuarentena obligatoria en lugares dispuestos por la provincia.