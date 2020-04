Afectados por la cuarentena: el drama de un niño con discapacidad que se quedó sin un beneficio

Una madre está desesperada y no encontró otra solución más que recurrir a los medios para dar a conocer su situación y así, con fortuna, recibir algún tipo de solución. Es que su hijo discapacitado de 8 años no está recibiendo la leche maternizada que habitualmente consume por un trámite que le solicitan como requisito necesario, pero que a causa de la cuarentena no lo puede hacer.

"Mi niño tiene 8 años y se llama Walter Román Bruno. Tiene una parálisis cerebral, problemas neurológicos y no camina ni tampoco habla. Es beneficiario de las Pensiones No Contributivas y por eso recibe leche y pañales, pero ahora nos exigen que le renovemos un estudio para seguir teniendo ese beneficio y no podemos hacerlo porque en el hospital prácticamente no hay actividad", relata Carina Bruno, con domicilio en Chimbas.

Es que según explica la denunciante, por el aislamiento social obligatorio decretado, en el Hospital Rawson no están entregando turnos excepto que se trate de una emergencia y por ello dice estar atadas de pies y manos para conseguir el alimento que es vital para el menor.

"Toma leche 'Nutrilon AR 2' y para mí es imposible comprarla porque es muy cara. Estuve buscando por Facebook y en internet mejores precios que la farmacia pero es mucho dinero el que hay que tener para gastar", detalla y sigue: "En envases chicos, la leche cuesta cerca de 2 mil pesos y a mayor cantidad puede salir hasta 4.800 pesos".

En ese contexto, la mujer admitió que si importante rehacer los estudios necesarios, lo hará aunque cuando la situación esté normalizada, mientras tanto asegura: "No tengo qué darle a mi niño. Las otras leches las vomita. Come muy poco otro tipo de alimentos y por eso es fundamental. Hasta que no termine la cuarentena, no podemos hacer nada".

Frente a la situación que atraviesa, cuenta que intentó costear ella misma los gastos pero fue insostenible. "Estuve comprándole pero ahora se me complicó porque soy sola, no tengo quien me de una mano y además tengo que mantener a mis otros dos hijos que también tienen problemas de salud, uno tiene diabetes y el otro tiene tiroides, y necesitan cuidados", agrega.

Según Bruno, su hijo pertenece al Programa Federal Incluir Salud, conocido como ex PROFE, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.