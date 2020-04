La curiosa foto que se sacó un sanjuanino en un cumpleaños de Macri y abrió debate

"Año 97, fui contratado para cubrir con fotos y video un cumpleaños de Mauricio Macri, a su vez contraté 7 fotógrafos. El puma que abrazo era para que los invitados se tomaran fotos con él. Era de un adiestrador que poseía animales para eventos y fue contratado por los dueños de la fiesta", así describe su posteo en Facebook el jachallero Roberto Ruiz, quien en plena cuarentena está compartiendo en las redes sociales momentos de su carrera pasada como fotógrafo del diario Clarín y de sociales en Buenos Aires.

La foto generó todo tipos de comentarios, entre ellos algunas críticas y se abrió el debate sobre la exposición del animalito encadenado con este tipo de reacciones:"Un animal encadenado me parece bastante motivo para no exponer la crueldad de la atracción del festejo del ex presidente"/"No me refiero sólo a la foto (que Roberto no sacó ahora en su casa con un animal encadenado de su propiedad, ¿no?); me refiero a lo que escribió, además, que tiene que ver con toda una época de frivolidad: los años menemistas, de los que el señor Macri y su amigos lumpencapitalistas fueron protagonistas estelares; lo peor es que después de esos años, ese ato de huecos gobernó el país y lo terminó de destruir... Pensemos un poquito..."/"Hoy se juzga este tipo de imágenes con animales, a veces por gente que visitó mil veces zoológicos y circos, donde la atracción eran los pobres animales y seguramente se fotografiaron delante de las jaulas. Esta foto es histórica, porque vemos en su plenitud a un animalito en vía de extinción, un verdadero Ruiz".

Ruiz supo explicar con altura la situación entre sus seguidores: "Usted tendría que entender que fui contratado por calidad profesional y no por cuestiones ideologicas, aparte que lo referente al puma a mi tampoco me agrada", posteó. Y agregó: "Es razonable esta discusión, la foto que nos trae a discutir este tema tiene más de 30 años, en esa época yo visito el zoológico de Buenos Aires realmente en el día de hoy festejo que lo hayan desmantelado porque ahí pasaban esas cosas con los animales los tenían para que la gente los vea en cautiverio,.