"Un retroceso": así calificaron desde Salud Pública a la multitud en el centro sanjuanino

"Es un retroceso porque tanto esfuerzo que hemos estado haciendo todas las instituciones y sobre todo desde la Salud Pública, instando las personas de que cumplan la cuarentena, de que cumplan el aislamiento, sabiendo que en la Argentina ya tenemos provincias con alta circulación viral, sabiendo también que tiene un porcentaje de personas que pueden ser portadoras del virus ser asintomática o tener síntomas leves, de verdad que es muy preocupante", dijo la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, sobre la postal que se dio este viernes en el centro sanjuanino, donde cientos de personas se agolparon en colas para cobrar en los bancos.

"Ver sobre todo a nuestras personas de riesgo o sea a nuestros abuelos mayores de 60 o 65 años que es la población que más queremos cuidar, la que más nos interesa resguardar, es lamentable ver la que no haya una estrategia de que nuestros abuelos puedan de alguna otra manera cobrar sus haberes", evaluó.

La funcionaria pidió que si tiene que ir la persona y es inevitable, que lo haga manteniendo el distanciamiento social, porque están viendo que tampoco se respeta. "Al menos si hay que estar ahí por equis cantidad de horas hasta que se pueda cobrar, que se respeta el tema del distanciamiento social de mínimo un metro".

Sobre qué riesgo de contagio puede haber en una situación como la de los bancos en este viernes, la especialista apuntó que hay que recordar que "en una primera instancia, digamos el primer flujo de personas que llegaron del exterior sabemos que no cumplieron el aislamiento obligatorio. No sabemos si esas personas fueron estuvieron asintomáticas o la posibilidad de que se transmitiera en nuestra provincia no lo sabemos. Por eso es que también se amplía la definición de caso. Entonces hasta este momento si tenemos una cola de 100 personas y estamos como hormiguitas uno lado de otro, por supuesto que va a favorecer (el contagio)".

Concluyó que "sin saberlo probablemente, que a lo mejor alguno pueda ser portador. Entonces hay que tener en cuenta y es el distanciamiento social como ya lo venimos diciendo y cómo lo ha recomendado un millón de veces la Organización Mundial de la Salud, que no hay otra medida, no hay algo mágico, no hay algo más que se pueda recomendar que no sea el distanciamiento social. En este momento de la curva es una de las mejores medidas que podemos tomar y tener en cuenta".