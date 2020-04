El extraño grupo de WhatsApp sanjuanino que ofrece una alternativa de autosatisfacción

El aislamiento social por el coronavirus ​nos está poniendo a prueba a todos por la gran cantidad de cambios que trajo de un día para otro. Desde tener que teletrabajar y convivir con los niños en casa 24-7 hasta tener que pasar muchas horas con nuestra pareja, en una convivencia que en muchos casos no era algo extendido. Pero eso es solo una pequeña parte de la gran torta social, porque no todo el mundo tiene una relación afectivo-sexual o vive con alguien. "Hay mucha gente sola y hay que pasar la cuarentena, porque el deseo sexual no deja de existir a pesar de que vivamos con temor o pánico como pasa en estos días. Tal vez cambie, pero no deja de existir", dijo la actriz sanjuanina y empresaria en la industria del placer Nati Clop.

Nada fuera de lo conocido. Así como las redes sociales han posibilitado que un hermano le cante el cumpleaños a otro, o que una abuela hable con sus amigas de naipe y masas finas, hay personas que se autosatisfacen sexualmente con videollamadas de WhatsApp. Algunos lo llaman "comunidades sexuales". Y en este caso es made in San Juan, "con gente que está a la vuelta de tu casa, porque se presentan con nombre y apellido", dijo la fuente consultada que al estar en la industria del placer se entera de todo. Es como que si un empresario de carne se entera por mensaje los precios de la feria. Nadie se alarmaría en lo más mínimo.

"Al no haber nada de contacto social, se está dando este tipo de comunidades sexuales", agregó Clop. Pero el ingreso no es una cuestión azarosa. Hay que recibir una invitación y luego el resto es participar de las llamadas donde pasan cosas.

"Cuando me entere la idea que tenían no me quedo otra que felicitar a la organizadora, porque así como hay gente que la pasa bien, hay otros que la pasan mal estando solos", sostuvo la actriz. Quien además contó que "en este tiempo también subió la venta de juguetes sexuales, se pueden realizar con toda normalidad como cualquier compra y en nuestro caso hacemos deliberys al toque".

Algunas personas que viven solas se animaron a contar sus experiencias y avalan muchas de las cosas que se hablaron en la nota. P es una joven sanjuanina que a sus veintitantos no tiene pareja estable ni la quiere tener. Tiene parejas "sexo-afectivas". “Yo vivo sola y estos días me han hecho muchas propuestas para tener sexo. Pero creo que es irresponsable en este momento teniendo en cuenta que también estoy poniendo en riesgo mi cuarentena. La verdad es que a veces me da ganas de mandar a sabes donde el aislamiento, pero después me pone peor porque esto no es joda. Por eso creo que masturbarse es una opción sumamente valida y si bien todavía no he entrado en alguno de estos grupos, no sé, tal vez algún día me anime" dice entre risas.

O como otra de las personas que contó su situación reservando su identidad por razones obvias. En este caso una mujer separada que vive con su hijo en un departamento alejado de San Juan y tiene una relación con un hombre del mismo lugar. "Yo no tengo una casa grande por eso solo vivimos yo y mi hijo, el tema de la intimidad es un problema tanto para él que es adolescente como para mí, que sí he tenido relaciones sexuales por teléfono", afirmó otra de las personas consultadas en off.

W tiene un poco más de 30 y está haciendo la cuarentena junto a su pareja que conoció hace poco tiempo. "Yo soy de Mendoza, pero puedo laburar desde casa, así que me vine a hacer el confinamiento cuando todavía se podía circular a la casa de mi novia que es de San Juan, la verdad es que no hay un día que no lo hagamos como dos veces al día pero ya me parece que no es lo mismo", contó otra persona consultada con otros términos que no vale transcribir con fidelidad semántica.

Una oportunidad: 7 consejos para aprovechar la cuarentena

La sexóloga Isabel Moreno que habló en el diario La Vanguardia, cree que el confinamiento, por paradójico que pueda parecer, puede ser una oportunidad para mejorar algunos aspectos de nuestra vida sexual, y ofrece estos siete consejos:

1. Reflexión

Es un buen momento para la reflexión y puede servir para cuestionarse la viabilidad de la relación.

2. Explorar más allá de la relación físi​ca

La sexualidad es mucho más amplia y no se basa sólo en las relaciones sexuales. Por tanto el confinamiento es ideal para explorar los otros elementos que la forman, como la intimidad, el erotismo, la seducción..., pero sin la relación física.

3. Potenciar otros sentidos

Confinados no podemos tocarnos, pero podemos potenciar otros sentidos de una forma distinta. Podemos recordar el olor, las caricias y esto ayuda a potenciar las sensaciones y la excitación. Y esto se puede hacer de forma individual o compartiéndolo con nuestra pareja.

4. Practicar la comunicación sexual

Es un momento ideal para conocer al otro y para interesarnos y saber qué le excita y que le gusta, e incluir los recuerdos de los que hablábamos antes en esta comunicación.

5. Las fantasías

Imaginar lo que nos gustaría hacer con el otro es un recurso para conectar con el otro sin que esté, y tampoco hace falta que sean compartidas.

6. Sexo virtual

Es una manera excelente de mantener la parte física, aunque sea sin tocar a nuestra pareja. Es fantástica, pero hay que hacer énfasis en preservar nuestra intimidad, y hacerlo con seguridad, sobre todo si es alguien que hace poco que conocemos.

7. Autoplacer

Es un momento excelente para el autoconocimiento. Como más y mejor te conoces, más y mejor te lo pasarás con tu pareja. Hay que aprovechar para descubrir nuevas formas de autoplacer.