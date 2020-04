Violencia de género en cuarentena: aumentaron los pedidos de ayuda en San Juan

Para las mujeres que conviven con un agresor, el contexto de aislamiento obligatorio puede resultarles sumamente peligroso y los números así lo confirman: en lo que va de la cuarentena, en la Argentina se registraron seis femicidios y en San Juan se incrementaron los pedidos de ayuda.

Según expresó Adriana Ginestar, titular de la Dirección de la Mujer en San Juan, en diálogo con Radio Sarmiento, durante el mes de marzo hubo más denuncias de violencia de género que durante el mismo periodo del año pasado.

“En marzo de 2019 registramos 507 denuncias y éste año fueron 523, es decir que hubo una leve tendencia de aumento en la cantidad de denuncias y la mayoría de los casos son por violencia económica, es decir mujeres que piden asistencia alimentaria”, explicó Ginestar.

¿Cómo contener a las víctimas?

La cuarentena agrava la violencia de género por un mix de factores que pueden resultar muy peligrosos: las mujeres no pueden salir de sus hogares, otras no tienen dónde ir, algunas ven cortadas sus redes familiares. Por estas y muchas otras razones, es imprescindible que los familiares y amigos de las víctimas las acompañen, que no les suelten la mano. Seguramente los círculos de contención de las víctimas serán los primeros que podrán denunciar porque incluso a las mujeres les resultará difícil porque están en convivencia plena con sus agresores.

“Es fundamental que toda la sociedad se involucre, que se comprometan. Para muchas mujeres la única esperanza de seguir vivas es el auxilio de un amigo, de un familiar o de un vecino. Por eso les pido que si ven, escuchan o saben de algún tipo de violencia denuncien”, agregó Ginestar.

Dónde llamar

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó a nivel nacional una serie de spots que apuesta al acompañamiento. Para cualquier consulta, los denunciantes pueden consultar en el 144 pero a este número no se reportan casos de riesgo ya que se pide auxilio directamente al 911. Además desde San Juan se puede consultar al 4222713, allí se ofrece asesoramiento y contención en situaciones de violencia de género. El organismo cuenta con guardias para esta atención de lunes a viernes o llamar a la línea gratuita de la Dirección de la Mujer Provincial 0800 6666 351. Esta línea también funciona de lunes a viernes de 7 a 14 hs