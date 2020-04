Las otras víctimas del coronavirus: cerró un restaurante por no poder mantenerlo

Una situación desesperante es la que atraviesan varios rubros por la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo. En medio del aislamiento obligatorio muchos negocios se vieron afectados y tuvieron que bajar las persianas. A pesar de que el rubro de alimentos está exceptuado, los ingresos ya no son los mismos. Un ejemplo claro es lo que ocurrió con Puerto Madero, un conocido restaurante de avenida Libertador, que debido a la crisis que provocó la alerta sanitaria tuvo que cerrar sus puertas.

"Tristeza es el sentimiento que hoy me embarga, por que se te atraganta la saliva, se te cierra el pecho cuando vez que el trabajo y sacrificio de toda la vida se desmorona tan rápido como un alud, llevándose todo lo que encuentra a su paso, sueños, anhelos, proyectos y una vida dedicada con responsabilidad y mucha pasión", contó con gran desazón su propietario, Mauricio Terezko.

Y agregó: "Parece increíble que el final sea así, estrepitoso, doloroso y feroz. Es increíble que llegara el día del final, se me oprime el pecho, me falta el aire, los ojos llenos de agua y la impotencia golpeándome y marillándome la cabeza".

La noticia generó gran tristeza en las redes, sobre todo por las familias que se quedaron sin trabajo. Terezko, en la publicación, también pidió ayuda para pronto volver a reabrir su negocio. "Simplemente pido un auxilio, no creo que sea tan difícil, no quiero nada regalado solo una solución, un préstamo con condiciones normales y con plazo de gracia. Solo eso, para poder hacer lo que siempre hice, cumplir con cada una de mis obligaciones, como lo vengo haciendo desde hace 25 años, como me enseñaron mis Viejos", expresó.