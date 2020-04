Confirmaron un paro de colectivos para el jueves en San Juan

Durante la noche de este miércoles, Canal 13 San Juan publicó que este jueves habrá paro de colectivos por 24 horas. La medida comenzará a regir a partir de las 12 del mediodía y se extenderá hasta el mediodía del viernes, según lo confirmó el secretario general de la UTA en San Juan, Marcelo Maldonado al medio local.

El paro será a nivel nacional y se replicará en San Juan debido al descontento de los trabajadores por incumplimiento de las empresas en el pago de salarios y acuerdos paritarios. También, Maldonado le dijo a Canal 13 San Juan que "están cansados de que los empresarios usen a los trabajdores para obtener beneficios" en este contexto pandémico.

“A nivel nacional somos una actividad esencial con carácter obligatorio. Se nos acusa de no cumplir con las medidas de prevención por el coronavirus y me parece perfecto. Los trabajadores deberían tener los insumos necesario, pero no se garantiza la seguridad, estamos expuestos para ser parte del traslado de los servicios esenciales y no nos tratan como corresponde”, dijo el secretario a Canal 13.

Fuente: Canal 13 San Juan.