¿Cómo sigue la sanjuanina con coronavirus que vive en Finlandia?

El último domingo, a la sanjuanina residente en Finlandia Anabella Cajas le informaron que había dado positivo por coronavirus. El jueves 9 de abril había comenzado con malestares, cansancio, dolor de cabeza y fiebre, por eso decidió ir al médico. Le hicieron una pequeña revisión y recién el 11 le llamaron para avisarle que tenía que hacerse el test de COVID-19 porque habían encontrado algo en ella. Al otro día, le confirmaron que había dado positivo.

Ante esta situación, Anabella decidió compartir con su entorno la noticia de que se había enfermado, aunque llevando la tranquilidad de que los síntomas eran como los de una gripe y que no había empeorado.

Este miércoles, la sanjuanina que reside en Vantaa escribió un mensaje a través de sus redes sociales en donde agradece los mensajes de afecto y contó cómo evoluciona de la enfermedad. “Muchísimas gracias a cada uno que se tomó el tiempo de escribirme para ver como estoy. Me quedé admirada por la cantidad de personas que me mandaron mensajes de afecto, muy agradecida”, comenzó con su mensaje.

Anabella vive hace poco más de un año en Vantaa, Finlandia.

Luego, prosiguió detallando su estado de salud actual: “Sepan comprender si no les contesto, hay momentos en que no estoy muy bien y necesito descansar del celular o solo dormir o estar en mi cama y otros momentos que necesito despejar un poquito mi mente de todo esto. Me encuentro estable, hace 2 días no tengo fiebre ni dolores de cabeza. Sigo con tos, pero gracias a Dios sin problemas al respirar por el momento”.

Anabella es cocinera y está trabajando como personal de limpieza en un supermercado de Helsinki. Al lado de ese local hay una estación de metro donde transita muchísima gente durante todo el día. Ella supone que fue allí donde se contagió. Vive con una compañera de piso en habitaciones separadas.

Por último, volvió a agradecer por los mensajes recibidos y afirmó que continuará cuidándose: “Estoy segura que en unas semanas voy a estar mejor, intento cuidarme lo mayor posible y descansar que eso me hace sentir mejor. Vuelvo a decirles, muchas gracias a todos por sus hermosas palabras”.