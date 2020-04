¡Gamers!, imperdible campeonato de Fornite 4vs4: mirá cómo inscribirte

View this post on Instagram

Nuevo torneo recreativo online! Esta vez de #fortnite en la modalidad boxfight 4vs4 . Los jugadores se enfrentaru00e1n en modo creativo luchando por la Victoria! . Para participar! Etiqueta en los comentarios a tu escuadru00f3n Comparte esta publicaciu00f3n en tu historia etiquetandonos Confirma con un mensaje en privado y te anotamos de manera gratuita! . . . . El cu00f3digo de la isla lo pasaremos en los pru00f3ximos du00edas para que puedan ir practicando El evento se transmitiru00e1 en vivo desde los respectivos canales de cada miembro del staff de @lag_esportsarg . . . Premios!!!!! 12 Pack de horas gratis en los cybers #ZonaGamers y #GamerPlanet una vez que termine la cuarentena se entregaru00e1n los premios. . . . . Auspicia este evento: @cyber_zonagamers @gamerplanetsj @tecnopolissanjuan @deportessj_oficial @cccontegrand