Llegó la ayuda: el Gobierno culminó la entrega de más de 31.000 Módulos Alimentarios de Emergencia

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, provocó que trabajadores de la economía informal no tuvieran los ingresos necesarios para afrontar la cuarentena junto a sus familias. Esto provocó que la escasez de alimentos, en esta franja social, se acentuara y precisaran la asistencia del Estado para poder alimentar a su grupo familiar. Fueron más de 31.000 beneficiarios que recibieron del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, el Módulo Alimentario de Emergencia.

Para lograrlo, el Gobierno de San Juan implementó de manera ágil un sistema de inscripción online, donde más de 50.000 personas se inscribieron y, luego de una depuración, quedaron 31.101 beneficiarios. Lo que serían más de 100.000 sanjuaninos a los que les llegó el Módulo Alimentario de Emergencia.

El módulo alimentario constaba de 11 productos y, además, se sumó un kit de limpieza de 6 artículos para que las familias puedan además de alimentarse, mantener la higiene personal y de cada hogar.

Para este inédito operativo, el Ministerio de Desarrollo Humano implementó una logística que ha sido única en el país: distribuir los módulos a domicilio, utilizando los remises y taxis que no están teniendo trabajo debido a la cuarentena. En los departamentos más alejados de la Capital, se instrumentó la entrega a través de los municipios. En algunos de ellos, la entrega continúa con un pequeño porcentaje de módulos que no se entregaron por no estar el titular en el domicilio.

En un trabajo importante, tanto lo público como lo privado, unieron sus esfuerzos para colaborar y llevar adelante este operativo, que tiene grandes posibilidades de volver a realizarse.

Participaron del mega operativo de entrega de Módulos Alimentarios de Emergencia:

Ministerio de Desarrollo Humano

Ejército Argentino

Scouts de Argentina

Empresa Maverick

Ministerio de Gobierno

Empresas de remises y taxis

Las 19 municipalidades

Subsecretaría de Información Pública

Entrega por departamento

Departamento Cantidad

Rawson 6.045

Chimbas 4.208

Rivadavia 3.351

Capital 3.348

Pocito 3.304

Santa Lucía 2.487

Caucete 1.639

Albardón 1.285

San Martín 1.166

25 de Mayo 1.063

Sarmiento 557

Jáchal 538

9 de Julio 470

Calingasta 325

Valle Fértil 321

Iglesia 282

Ullum 272

Angaco 239

Zonda 201