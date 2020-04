El error de ANSES que dejó a muchos sin el bono de los $10.000 tiene una víctima rawsina

Luego de anunciarse la cuarentena y su posterior extensión para frenar el avance del coronavirus en Argentina, el Gobierno Nacional lanzó un plan de ayuda de $10.000.Los destinatarios del ingreso familiar de emergencia son los beneficiarios de la asignación universal y también todas aquellas personas que trabajan de forma informal y se quedaron sin ingresos. Por estos días se conoció que a muchos les denegaron la solicitud porque el sistema les arroja que tienen 119 años. Esto le pasó a Gloria Martel, una mujer de 52 años de Rawson. Ella se mantiene gracias a la limpieza de casas y al cuidado de enfermos pero con el aislamiento se quedó sin ingresos.

"Me anoté en ANSES para cobrar el bono porque no estoy pudiendo trabajar en estos días. Pero cuando me meto para saber qué había pasado, me rechazaron la solicitud porque figuraba como que tenía 119 años, nacida el 01/01/1901, fallecida", contó Martel.

Gloria quedó viuda a los 32 años, tres hijos y el más grande tuvo un accidente, estuvo en coma durante seis meses pero logró salir adelante. Debido al choque, quedó con una discapacidad que obliga a su madre a asistirlo. "Es mi hijo, siempre voy a estar con él. Está vivo y ese es el regalo. Es por esta razón que opté por estos trabajos que me permiten asistirlo", relató.

Desde el día que los anotados pudieron saber qué había pasado con sus solicitudes, muchos usuarios manifestaron que en sus datos le figuraba la edad de ''119 años'' y debido a esto no pudieron acceder al bono extraordinario.

@ansesgob 119 años tengo??? Quien lo soluciona??? Por este error de ustedes no pagan el ife. Necesito una solución por favor pic.twitter.com/pa2ZrsGmiW — marita ormaechea (@MaritaOrmaechea) April 6, 2020

Si @ansesgob decía que lo del IFE (ingreso familiar de emergencia) era sólo para asignaciones, era más fácil.

Rechazar solicitudes por tener 119 años, inventos de trabajo y/o obra sociales (que en la negativa sale que NO exiten)

Sólo juegan con la desesperación del que no tiene + — Cristian Sayavedra 1m² (@crisayavedra) April 6, 2020