Tras la extensión de la cuarentena, ¿cómo seguirá trabajando la administración pública en San Juan?

En el marco de la puesta en marcha de la segunda etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio estipulado hasta el 26 de abril, la administración pública provincial mantendrá la atención al público con guardias mínimas en cada repartición, en tanto su actividad resulte indispensable para continuar con operaciones de soporte a las actividades esenciales determinadas: salud, seguridad, obra pública y aquellos servicios que por exceptuarse la actividad que regulan, deban garantizar su funcionamiento. El personal necesario para ello será convocado por cada repartición.

Tanto los agentes de la administración pública como las personas que por distintos motivos deban apersonarse en el Centro Cívico, deberán ingresar por las puertas habilitadas por avenida Libertador, debiendo respetar la distancia de 1,5 metros entre cada uno. El personal de la Dirección de Control Operativo (DCO) con la asistencia de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, controlará la temperatura de cada ingresante. En caso de detectar algún indicador de riesgo, se lo ingresará a una sala dispuesta a los efectos de realizar un nuevo control a cargo de personal médico del Ministerio de Salud Pública. Cabe destacar que los trabajadores a cargo del control de ingreso estarán equipados con elementos de protección personal aptos para el abordaje de personas de manera cercana.

Los agentes públicos deberán ingresar al Centro Cívico con la credencial o autorización que certifica su presencia, otorgada por cada autoridad superior que requiera su estancia.

Para evitar la aglomeración en los puntos de control, no se controlará la asistencia de personal de las distintas reparticiones en los términos habituales y se flexibilizará la verificación del cumplimiento de horario.

Sobre las licencias otorgadas por los Decretos Acuerdos 009 y siguientes (personas consideradas de riesgo y padres de menores escolarizados) así como las dispensas por teletrabajo autorizadas por los jefes de repartición en el marco del Decreto Acuerdo 0010, en las formas instruidas por la Circular 009-DGRHyO-2020, continuarán vigentes.

Respecto al funcionamiento de la sucursal de Banco San Juan ubicada en el Centro Cívico, que atenderá con previo turno otorgado vía online, tendrá habilitada la puerta de acceso ubicada por avenida España entre los núcleos 3 y 5. El ingreso de público se realizará exclusivamente si se cuenta con turno online previo. El acceso será restringido y únicamente se podrá circular en proximidades del banco. Es decir, no se podrán recorrer otros espacios del interior del edificio. Asimismo, el público que deba necesariamente asistir a la isla del Ministerio de Desarrollo Humano, ubicada en Planta Baja del edificio, tendrá habilitado el ingreso sobre núcleo 2 que da a calle Las Heras. El acceso también será controlado y se velará por el respeto de las distancias obligatorias. En este sentido, se recuerda a la población que no hay atención al público con funcionamiento normal y sólo debe concurrir quien cuente con un turno online o citación de alguna autoridad competente. En tanto que la Dirección General de Rentas continuará con atención por turnos gestionados a través de su web para trámites de aforos.

Buenas prácticas en el lugar de trabajo

Desde la DCO se lleva a cabo la limpieza y desinfección del edificio para garantizar la seguridad de quienes asisten. Según comentó el director de la repartición, Andrés Sastriques: “Vamos a continuar ventilando el edificio con el equipo de climatización haciendo renovación de aire. Es por esto que el personal puede notar una variación de la temperatura dentro del edificio”

Otras medidas para la prevención del contagio del COVID-19 en la administración pública son las siguientes:

- Trabajar con guardias mínimas teniendo en cuenta no superar el 30% de ocupación de los puestos de trabajo y velando que el personal mantenga 1,5 metros de separación.

- Dividir el equipo de trabajo en dos grupos (cuando sea posible) no intercambiables. Cada grupo permanecerá en su turno mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

- No compartir mate, vasos, toallas y demás artículos de higiene personal.

- Evitar tocarse o refregarse la cara (manos, nariz y ojos).

- Evitar los saludos de mano y beso.

- Los agentes deberán lavarse las manos con agua y jabón o utilizar en su defecto alcohol en gel, luego de interactuar con elementos que hayan ingresado al sector o cuando lo consideren necesario.

- Desinfección diaria de diversas superficies regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. La frecuencia dependerá del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes.

- En los espacios de trabajo deberán observarse las medidas de distanciamiento de al menos 1.5 metros entre compañeros de trabajo así como visitantes al edificio.

- El uso de ascensores en el Centro Cívico reducirá su capacidad a 2 personas.

- Dentro de las posibilidades físicas de cada persona, utilizar las escaleras para dirigirse a otra planta.