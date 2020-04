Sanjuaninos varados en Andorra: su situación es desesperante y necesitan ayuda urgente

Valentina Scarso, Iris Galleguillo y Santos Montaño, son los tres sanjuaninos que están varados en Andorra hace varios días y su situación es desesperante. La llegada a la Argentina era inminente, pero según dijeron desde el Gobierno Nacional le cerraron las puertas y no pudieron volver.

Valentina es asmática, Iris tiene problemas de ansiedad y no pueden ser atendidas, “Aquí no existe la salud pública” dijo Valentina a Tiempo de San Juan. Por esta razón no pueden pagar sus medicamentos, que además son recetados, es decir que tienen que ir antes por un doctor.

Pero ese no es el único problema, el dinero que tienen se les está acabando, ellos están alquilando en un departamento, y a pesar de que le han bajado el alquiler, le exigen pagar. Valentina, su mamá Iris y su novio Santos, tienen mucho miedo y piden que por favor los ayuden.

Valentina desesperada por la situación que viven ha dado a conocer su situación por todas las redes y el mensaje de desesperación ha llegado hasta Luis Ardente, el cual amablemente replicó en su cuenta de Instagram.

La joven y su novio, fueron a España con la intención de trabajar la temporada de invierno, pero todo se fue de sus manos cuando dieron el 13 de marzo la cuarentena obligatoria. Ellos han hecho, desde ese momento, el papeleo correspondiente en la ADUANA para volver, pero de poco sirvió, porque no tienen respuesta y hasta ahora no pueden volver.

Ellos tres son de San Juan, pero en su situación hay 2200 argentinos varados en este país.