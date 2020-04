La curiosa historia del soldado sanjuanino que canta como Abel Pintos

El arte florece en los lugares menos pensado. ¿Quién diría que en una familia de militares tendrían la misma pasión con la música que con el servicio al prójimo? El caso del soldado sanjuanino Manuel Olivera refleja esto a la perfección. Y si bien la nota periodística está centrada en la tarea del joven, está historia también es la de toda una familia que combina las armas con el arte. ¿Curioso no?

Para comenzar hay que decir que Manuel tiene 22 años, es de Rivadavia y hace un poco más de 3 años trabaja en el RIM 22 como funcionario público, pero el mismo aportó el dato de que canta "desde los 5 años". Así que en este caso la apreciación para describirlo de manera más acertada sería presentarlo como el músico que también es soldado.

En su familia también hay casos de esto. Por ejemplo su abuelo fue militar y a la vez tuvo una banda de mariachis, o su papá que también pertenece al Ejercito y tiene un trío de folclore, o sus primos que mezclan la milicia con la cumbia del timbal a lo Ráfaga. Todos militares y músicos a la vez, con la particularidad que en el escenario actual no queda mucho tiempo para el arte después de cumplir con las tareas que exige el comandante en jefe Alberto Fernández.

"Estamos trabajando a full apoyando a la comunidad con los bolsones de mercadería que tenemos que distribuir como ayuda a los más necesitados. Sabemos que tenemos horario de entrada pero no de salida, pero estamos para hacer este tipo de cosas, es para lo que nos preparamos", sostuvo el joven soldado a este diario.

Pero cuando el tiempo apremia y para también pensar en otras cosas, Manuel no le pierde pisada a su sueño de convertirse en un gran cantante de San Juan. "Siempre me gustó la música, y uno de mis sueños siempre ha sido ser conocido acá en la provincia, no pido mucho pero para mi es un montón", dijo emocionado.

En los siguientes videos te mostramos un poco de lo que hace, agregando como dato de color que algunos lo confunden con Abel Pintos:

En el presente está trabajando por redes sociales con un productor pero sueña con sacar un disco algún día. Y en el ejercito dejó de lado la tarea que desempeña en la banda de música "El Tambolar" y ahora ayuda a repartir los bolsones de Desarrollo Humano.