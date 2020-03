El “Messi” sanjuanino rompió la cuarentena y las redes se indignaron

Lucas Nacusi se hizo reconocido luego de protagonizar una cómica conversación mediante audios de WhatsApp en 2018 en la que se promocionaba como un gran jugador de fútbol. En las últimas horas, una historia suya de Instagram causó indignación en las redes sociales. Esto se da en un contexto en el que se le pide a toda la población que se queden en sus casas y que eviten circular por la pandemia de coronavirus.

En su historia, el polifacético personaje sanjuanino se mostró en un gimnasio y escribió: “¿Cuarentena? Yo imposible. Dame una guerra en la cual luchar y ahí estaré. No me pidas que me guarde”.

A raíz de esto, desde distintas cuentas de Twitter publicaron la imagen y criticaron la actitud de Nacusi. Una usuaria, por ejemplo, escribió: “No puedo creer la estupidez humana”, y subió la imagen de la polémica story.

No puedo creer la estupidez humana. "Dame una guerra en la cual luchar y ahí estare"????? Que hablabaaaaaaaaa pic.twitter.com/Bjsmnnjf4V — Ampakama (@yornetamp) March 17, 2020

Otros usuarios también compartieron la publicación que criticaba al actor y recordaron aquellos audios de WhatsApp en la que se promocionaba como jugador “de toda la cancha”.

Se acuerdan del inquebrantable Lucas Nacusi? Al personaje ese le chupa un huevo la cuarentena y encima lo publica. Es a leña el hdp — Tomás (@tomireino_98) March 17, 2020

Como olvidarme del luquita nacusi nos ofreció su talento futbolístico por audios de wsp en forma de doble 9, como jugaban Ronaldinho y Ronaldo un distinto https://t.co/zGW7mUpG5O — Santi (@PaezSanti1) March 17, 2020

Lucas nacusi



No lo entenderias https://t.co/Gzvi8cgGrt — Adrian Orellano uD83DuDD96 (@AdrianOrellano9) March 17, 2020