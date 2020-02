Mirá qué reconocido periodista estuvo en San Juan y se sumó al cruce sanmartiniano

View this post on Instagram

Sumando las u00faltimas provisiones para emprender el viaje a la Cordillera. Ahora estamos en Barrial, San Juan. Mau00f1ana seru00e1 el momento de conocer a mi caballo. Con el estaru00e9 7 du00edas compartiendo du00eda y noche. Me dicen los baqueanos que seru00e1 MUY importante generar un buen vu00ednculo desde el principio con el animal. Estoy un poco nervioso por eso. ud83eudd1eud83cudffc ud83dudcf8 @huevomunoz