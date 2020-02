Los amorosos y desgarradores mensajes de la familia de Jaime Berge para despedirlo

View this post on Instagram

No tuvimos mucho tiempo para despedirnos. u00bfCuu00e1ndo jugas Hija? u00bfComo viene el equipo? u00bfComo estuvo con Boca? Eso fue lo u00faltimo que hablamos. Como siempre de deportes, lo que mas nos gustaba, lo que hicimos durante mucho tiempo. Las carreras de auto, los partidos del verdinegro, mis ganas de ir a la cancha del rojo algu00fan du00eda, el gusto por los autos, las motos, y vos siempre ahu00ed atento a cada partido que yo jugaba. Porque no hubo un du00eda que no me hayas escrito un mensaje sabiendo como habu00edamos salido, ni hablar de todas las veces que viajaron con Mamu00e1 a verme cuando era chica, siempre cerca, siempre ahu00ed. Me enseu00f1aste tanto, Pa. Esa fuerza que tenu00edas, esas ganas de siempre estar bien, de siempre hacer algo, inquieto, curioso. Nos dejaste de lo bueno, lo mejor. Tu perseverancia, tu fortaleza. Yo la adoptu00e9 como mi forma de vida, y deseo tener un poco de toda esa fuerza que vos tuviste para sobreponerte a las cosas una y otra vez. Justiciero, empu00e1tico, solidario. Nos enseu00f1aste a hacer siempre algo mu00e1s por el de al lado. Nos enseu00f1aste a no juzgar y a perdonar. Nos diste la libertad que tanto queru00edamos en el momento justo, nos enseu00f1aste a volar bien alto y nos sostuviste la mano una y otra vez para no caer tan duro. Y ahora, Pa? Y ahora quiu00e9n va a ser mi hincha numero uno? Y ahora como hago para no extrau00f1ar tus comidas? Y tus palabras de aliento? Y tus consejos? las mau00f1anas en la oficina tomando mate, los veranos en Pinamar, tus locuras arriba de algu00fan vehiculo.. y mira que siempre tenu00edamos miedo !! pero vos de alguna manera nos hacias sentir segurxs. Ya te extrau00f1o, Pa. Se que vas a acompau00f1arnos en todo, se que vas a estar atento a cada partido, se que vas a hinchar un poquito por el lobo y por el rojo, claro. Se que nos dejaste todo lo que tenu00edas y mu00e1s. Y te juro que fue un montu00f3n. Gracias por dejarme crecer de esta manera. ud83dudc99