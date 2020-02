Un padre agredió a un niño que le dio un pelotazo de manera accidental a su hijo

Durante la jornada del pasado miércoles sucedió un episodio lamentable en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario donde se desarrollan distintas actividades recreativas de las colonias de Capital. Según trascendió por un mensaje dentro del grupo de padres, un sujeto se puso violento después de que uno de sus hijos recibiera un pelotazo en la cara de manera accidental. Inmediatamente el niño se puso a llorar y fue su padre quien entró al espacio donde hacen la colonia y empujó violentamente al menor que había lastimado a su hijo de manera accidental. "Lo insultó y luego empezó a gritar, lo trató mal y violentó verbalmente a toda persona que quiso ayudar a los niños protagonistas del accidente" advirtieron en el mensaje a los padres.

En el mismo destacan que fue un accidente y repudiaron de manera enérgica el accionar de este sujeto que generó un clima tenso por demás angustiante. El desagradable suceso terminó cuando el padre ofuscado se llevó a la fuerza a sus 2 hijos, “sin dejarnos que lo auxiliemos, ni él auxiliar a su hijo golpeado por la pelota, era más importante para el señor gritar, insultar y violentar a toda persona que se le cruzaba en el camino, sin importarle que el niño que lastimó accidentalmente a su hijo le pidió disculpas” expresaron en el mensaje.

Por otra parte,el texto que enviaron a quienes tienen a sus hijos en los talleres dice que “es importante que los padres sepan lo que pasó, para que a partir de éste acontecimiento no se creen versiones que no son. Éste papá ya fue denunciado por el municipio por diversas causas que no están a la altura de un adulto saludable. Sé entiende que a los papás nos da mucha bronca que pasen estas cosas, pero no tenemos derecho alguno a reaccionar así ni con nuestros hijos, y mucho menos con hijos ajenos”.

Estos fueron los errores que remarcaron en el texto que difundió su padre:

-El padre que violentó al menor se metió a la colonia sin una autorización, eso nosotros lo cuidamos día a día, para evitar estas y otro tipos de situaciones.

- Agredió física y verbalmente a un niño de 13 años de edad

- Agredió verbalmente a todo ser humano que quería auxiliar a su hijo.

Luego agregaron los aspectos que dejó el lamentable episodio para reflexionar:

*En la colonia hoy, como todos los días se habló de lo que pasó, y de la importancia del respeto de uno al otro.

*De jugar bien, de reducir la fuerza que le ponemos a los juegos, de la conciencia de la diversidad de edades.

*De que si sucede algo así, un pelotazo u otra situación a partir de un juego en el recreo, lo primero que debo hacer es buscar a los profes o asistentes, y que nosotros mediamos para que ellos no reaccionen mal.

*Que lo que pasó con ese papá es un ejemplo de cómo NO DEBO ACTUAR EN UNA SITUACIÓN ASÍ.

* En la colonia todo el tiempo los cuidamos mucho a los chicos, y hablamos mucho de cada cosa fea que sucede, también les pagamos un reto si es necesario, pero siempre desde un lugar de enseñanza, y cuando ya hemos agotado todas las formas y posibilidades para que nos escuchen.

*Estamos muy felices del grupo de niños que asisten a la colonia y creemos muchísimo en ellos y en todas sus capacidades humanas y artísticas.

*Les pido que lo hablen con ellos a estos temas, de la importancia que tiene que nos escuchen a los profes, cuando les hablamos de todas las indicaciones para pasar un día sin accidentes y armonioso en la colonia.

*CONSIDERAMOS QUE LES ESTAMOS ENSEÑANDO MUCHISIMAS COSAS BUENAS EN ESTE PROYECTO, Y ME GUSTARÍA QUE SE LLEVEN ESO y que lo malo que pasó nos haya servido para aprender, tanto a ellos, a ustedes y a nosotros como docentes. De eso se trata la vida, no? De aprender de lo malo para cada día ser mejor.