Conocé al Defensor de la Igualdad de San Juan

Ponerse a disposición de los chicos, estar atentos a su seguridad, motivarlos incansablemente, que no les falte nada y que disfruten al extremo cada actividad de las Colonias de Verano en el camping del SEC en Rawson. Esas eran las premisas que se propuso cumplir Adrián García, el monitor que demostró que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias a pesar de tener una discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Humano designó al “defensor de la Igualdad” más destacado de las Colonias de Verano.

Sin dudas, las Colonias de Verano coordinadas por la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano tienen historias personales y muy fuertes en cada centro donde el gobierno provincial lleva adelante este programa para que las vacaciones sean distintas para 18.000 sanjuaninos.

Superación y esfuerzo

La historia de vida de Adrián García dirá que tiene 27 años, es padre de dos hijas Zoe (6 años) y Justina (4 años), vive con su pareja Paola, y esa familia es la que lo alienta en cada desafío que se propone.

Un día de noviembre del 2013, Adrián tuvo un accidente de tránsito que cambió radicalmente su vida. Ese siniestro le costó la amputación de su pierna izquierda a la altura de la rodilla; además, por los fuertes politraumatismos estuvo dos meses inconsciente.

Deportista por naturaleza, cuenta que es un apasionado del fútbol y llegó a jugar en las inferiores de un club. Practica natación en la colonia junto a los chicos, pero además se dedica a innumerables actividades deportivas tales como levantamiento de pesas, deportes extremos, vóley y también participó de una comparsa en Chimbas.

Es un reconocido futbolista que participa activamente de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, también jugó en liga Nacional de Entre Ríos, además fue convocado a la Selección Argentina de Fútbol para amputados.

Cuando la inclusión permite cumplir los sueños

Adrián comenta que su sueño era poder trasmitirles a los chicos de las Colonias de Verano, que a pesar de una discapacidad, sí se pueden cumplir los sueños. En este sentido, dijo que “quería demostrarles a los niños, que son nuestras semillas, que luché para poder llegar a la colonia, y esto es lo más hermoso que me está pasando”.

Este “defensor de la Igualdad” tiene 28 niños a su cargo en las colonias, que para muchos es una actividad o trabajo más, pero para otros resulta ser el sueño puesto en marcha. Es el coraje de aprender a vivir distinto y enseñando a otros que se puede atravesar el dolor y ser ejemplo para los demás.

Adrián cuenta que “después de aquel día de noviembre tuve que asimilar todo, eso me llevo a tomarme las cosas naturalmente, aunque me falta una pierna yo les demuestro que no me falta nada, esto les demuestra que cada sueño se puede cumplir.”

En la charla, lleno del orgullo de aquel que pudo sobreponerse a la adversidad y salió victorioso de ella, comenta que “fue un golpe muy fuerte, creí que todo se me había acabado, me desperté a los dos meses, nunca supe que tuve un accidente, la vi a mi mamá llorar y me dijo que no me quería ver tirado en una cama”, eso fue el disparador para que lo primero que hiciera fuera andar en bicicleta, luego en moto y hace cinco años ya tenga carnet de conducir.

García contó cómo atravesó la discriminación: “No me gustan esas personas que lastiman a los demás diciendo 'vos no podés', sea como sea si yo lo intento lo voy a lograr”.

A su alrededor hay varios niños que escuchan con atención su historia.

Pero además enfatiza que entrar a las Colonias de Verano era su objetivo primordial, para lograr que más personas conozcan cómo aprendió a vivir con su discapacidad, entendiendo que todo aquello que nos toca en la vida lo debemos transformar. “Mi sueño es ser un ejemplo a seguir para los niños, toda la gente nos ve a las personas con discapacidad, nos aplaude y uno se siente un superhéroe sin capa; los niños te ven, te aplauden y te abrazan”.

Las Colonias de Verano crecieron en políticas de inclusión, garantizando el acceso a derechos universales de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Adrián sueña con que las personas con discapacidad de la provincia luchen “por sus sueños. A veces no estamos visibilizados, yo les enseño a los chicos de la colonia sobre inclusión, haciendo foco en que todos tenemos derecho a ser felices”.

Testigos de un sueño

Son 28 niños en el grupo que coordina Adrián, los que asisten diariamente a la Colonia de Verano del Sindicato de Empleados de Comercio. El objetivo es orientarlos a realizar una transformación social, brindándoles diariamente temáticas de inclusión. Así lo indican sus alumnos que dan cuenta del esfuerzo diario y las ganas que pone en cada actividad.

Tiziano: “Mi profesor es bueno jugando a la pelota, he pensado muchas cosas de él, sobre todo que es muy bueno”. Nahuel: “Adrián es divertido, me ha enseñado muchas cosas, sobre todo me ha enseñado que una persona con discapacidad se puede incluir en los deportes, como por ejemplo natación”. Gabriel, emocionado quería contar su experiencia junto a su profe: “Mi profesor es muy bueno, muy buena persona, nos trata bien, es divertido con nosotros, nos trata como a las chicas, es muy bueno conmigo. Yo pienso que las personas con discapacidad pueden hacer lo que quieran, no solamente por tener una discapacidad no pueden hacer algo”.

Para finalizar, Enzo, dijo que le parecía “importante que todos estemos incluidos; yo pienso que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas, nos ha tratado muy bien”.

Más inclusión

El Gobierno provincial lleva adelante una política integral de inclusión que tiene a los destinatarios como sujetos de derechos, es por ello que a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente de la Subsecretaría de Articulación y Abordaje Territorial, como diversas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, se impulsan programas para incluir a personas con discapacidad.

Esta estrategia en materia de derechos en discapacidad tiene como punto de partida acelerar procesos de inclusión, esto es una muestra clara que el Estado provincial tiene un compromiso para alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad, dándole un enfoque transversal en todas las políticas públicas que ejecuta.