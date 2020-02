Una banda sanjuanina, postulada a los Premios Gardel 2020

El dúo sanjuanino conformado por Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaíno, se encuentra postulado a varias categorías en los Premios Gardel 2020. Es por su cuarto álbum Circunvalations, que se postula para las siguientes categorías: Mejor álbum conceptual, Mejor nuevo artista, Mejor álbum canción de autor, Mejor álbum música electrónica, Canción del año y Mejor diseño de portada.

Por otro lado, la banda lanzará el próximo 21 de febrero su 5to álbum de estudio "See you on the other side". El mismo contiene 14 canciones de autoría propia, con la característica particular de que tiene colaboraciones de distintos artistas emergentes de la escena Latinoamericana: Sibha de Brasil, Alice Quint de Colombia, Benegas band de Paraguay y Efrén Jiménez y La Majo de México. Además de las colaboraciones o featuring de músicos de San Juan, como lo son, Martín Guzmán, Emiliano Sánchez, Mariana Viera Campbell, David Hernández, Fernando Caballero (Córdoba).

El disco está producido por Fabian Noriega (Teclados y voz) en FN Estudio de Audio y Desdemona Studio (Córdoba). En guitarras y coros Juan Manuel Vizcaino que también colaboró en éste disco en la co-autoría en un par de temas (Dragón y We don´t hate )

El Arte de tapa es de Mariana Viera Campbell en fotografía y Andres Navarro en compaginación digital. Limbo comienza la producción de su 5to disco al llegar de su exitosa gira por México. A partir del 21 de Febrero estará disponible en todas las plataformas digitales.