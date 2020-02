Una candidata a embajadora sufrió bullying y dio una poderosa respuesta

María Josefina Mazzanti decidió convertirse en la defensora de sí misma y el resto de las candidatas a Embajadora del Sol ante el ataque de los que critican en las redes sociales. La joven, que representa a Capital en la FNS 2020, decidió escribir un largo posteo en su perfil de Facebook contestándole a aquellos que, en la impunidad que les dan las pantallas, hacen comentarios crueles y les faltan el respeto.

La joven, que es bailarina y presentó un proyecto para darle un lugar a mujeres que quieran aprender a soldar como una salida laboral, aseguró haberse cansado de recibir mensajes crueles, sobre todo sobre su físico, algo que también le ha pasado a otras de sus compañeras que quieren ser la representante de San Juan. "Siempre hemos seguido el consejo de nuestras familias que es no responder, callarnos, porque eso es 'normal'", relató la joven, pero aseguró que "me cansé, porque estamos normalizando la violencia, me cansé y dije BASTA".

María Josefina aseguró que su objetivo no es "gustarles físicamente, no soy modelo, no soy una reina ni una miss" y remarcó que es una mujer normal que "hice y hago cosas muy valiosas por San Juan". La joven respondió a una de las críticas que ha recibido y dijo que "la única vez que pasé por un quirófano fue para un cesárea" y reflexionó que "si alguien quiere hacerlo por estética es su vida y no está mal".

Además, la embajadora pidió un cambio en la sociedad. "Yo quiero un mundo mejor para todas y todos (...). Por eso estoy acá, Porque yo confío en este cambio, porque mi provincia está haciendo una evolución". La joven cerró su mensaje invitando a conocer "quién soy, pero antes de mirar mi foto lean quién soy, qué hice y qué quiero hacer".

Algunas de sus compañeras se sumaron al pedido de respeto de la capitalina y compartieron el menaje, que en menos de un día se convirtió en viral y cosechó más d3e 500 me gusta. Leé el texto completo:

Soy Josefina Mazzanti Nacif, Embajadora de Capital y hoy necesito ser escuchada.

Desde que gané hasta el día de hoy he recibido agresiones en las redes sociales; no sólo yo sino también algunas de mis compañeras . Siempre hemos seguido el consejo de nuestras familias que es no responder, callarnos, porque eso es "normal" ya que estamos expuestas. Pero yo me cansé , porque estamos normalizando la violencia , me cansé y digo BASTA . PORQUE UNA COSA ES UNA OPINIÓN Y OTRA ES UNA AGRESIÓN , NADIE ABSOLUTAMENTE NADIE MERECE SER AGREDIDO . Quiero que entiendan que mi objetivo no es gustarles físicamente, no soy modelo, no soy una reina ni una miss. Simplemente soy una mujer normal , que ama a su provincia, que hice y hago cosas muy valiosas por San Juan. Trabajo, estudio e intento superarme día a día como todas mis compañeras. Que la única vez que pase por un quirófano fue por una cesárea y que si alguien quiere hacerlo por estética es su vida y no esta mal. No tenemos por que aguantar que nos digan cosas agresivas , yo quiero un mundo mejor para todas y todos, yo necesito colaborar en el futuro que les espera a nuestras hijas e hijos . Por eso yo estoy acá . Por que yo confío mucho en este cambio , por que mi provincia esta haciendo historia en la evolución. Me siento muy orgullosa de San Juan. Pero hoy necesitaba comunicar esto : comencemos a cortar un poco con la agresión , entiendan que no quiero parecer la mas linda , sólo quiero respeto nada más ni nada menos que respeto. Lo que todos merecemos y no debemos aguantar lo contrario, debemos poner limites y amarnos mucho . NO ES NORMAL QUE NOS MOLESTE LA DIVERSIDAD , POR QUE TODOS SOMOS DIFERENTES PERO TENEMOS EL MISMO VALOR. Los invito a conocer quien soy , pero antes de mirar mi foto , lean quien soy , que hice y que quiero hacer. No se olviden que las apariencias engañan , que todo es relativo en la vida , que lo más importante es lo que tenemos en nuestro corazón y nuestro cerebro .