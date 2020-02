Desesperado pedido por una anciana de Chimbas que está desnutrida y duerme entre bolsas de basura

El caso de Teresa Pasten (71) ha movilizado a varios vecinos de Chimbas que decidieron tomar cartas en el asunto para darle una mano a la mujer que está atrasando una crítica situación junto a su hijo de 53 años. La misma vive en una pequeña habitación que está detrás de una vivienda del Lote Hogar 11 de Chimbas. Rodeada de cacharros, basura y en constante convivencia con animales ponzoñosos, está anciana vive sin ningún servicio básico, como luz y agua, ni mucho menos tiene muebles que sirvan para llevar mejor la situación. Duerme arriba de bolsas de basura y come lo que encuentra.

Además su hijo está atravesando una difícil enfermedad de adicciones que necesita asistencia inmediata. “Están viviendo sin agua, sin luz, ni nada digno, rodeados de mugre junto a su hijo, la verdad es que da mucha tristeza verla así, yo ahora la estoy cuidando en el hospital porque estaba muy mal, los médicos nos dijeron que está desnutrida, deshidratada y de muy mal aspecto físico” dijo Karina Riveros del grupo solidario Manitos felices a este diario.

Quien agregó que la señora en cuestión “tiene un hijo 54 años que tiene un problema de alcoholismo, el también está muy grave y es un hombre que necesita ayuda, a mi la verdad es que me parten el corazón, porque no tienen nada en la vida” dijo la mujer que ahora la cuida en el hospital.

La anciana llegó hasta el Rawson por orden judicial que determinó el inmediato traslado ante su terrible estado de salud. La municipalidad de Chimbas también empezó a realizar un primer abordaje, pero lo cierto es que la Pasten está en el hospital recuperándose de un diagnostico de desnutrición de primer grado, sin ningún pariente que fue a visitarla ni a dejar los insumos que necesita. “En casi dos días que estoy acá no vino nadie, no le trajeron ni un pañal que ella necesita, yo la verdad es que no quiero que le den el alta y la tenga que llevar a ese basural donde están” finalizó la mujer que se solidarizó con la difícil situación de la anciana.