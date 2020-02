¿Quién es la mujer a cargo de la seguridad de las Embajadoras?

Este año, a Melisa Mulet le tocó estar a cargo de la custodia de las 19 candidatas a Embajadoras, junto con otro compañero. Esta es la primera vez que trabaja como custodia en San Juan, ya que en otras ocasiones lo tuvo que hacer con famosos fuera de la provincia.

¿Cómo es custodiar a las 19 candidatas? “Las custodiamos en el hotel y fuera también. Cuando las chicas van a un ensayo, estamos con ellas. En el hotel, si quieren salir a comprar algo para comer, un helado o lo que sea, uno se queda y el otro acompaña a las chicas en la salida”, contó Melisa.

Además, insistió que el trabajo consiste en que las chicas no reciban ninguna agresión de la gente, “cosa que puede pasar”, sostiene. Además, insistió: “También es importante que ellas se sientan seguras, que no sufran ningún tipo de agresiones. Estamos trabajando desde diciembre y no ha pasado nada raro, la gente es muy amorosa con ellas, se sacan fotos, y las chicas son excelentes”.

Melisa, que tiene una escuela de artes marciales, entró a la Policía, además de ser instructora en la Penitenciaría. La encargada de las candidatas a embajadoras le pidió que les diera un cursito a las chicas, por lo que probablemente la semana siguiente les brinde a las 19 embajadoras departamentales un curso de defensa personal.