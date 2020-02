Por una experta sanjuanina: las tendencias sexuales para estrenar en San Valentín

Cómo todos los años el 14 de febrero se celebra el día de los enamorados. Un festejo tradicional de los países anglosajones que se ha ido implantando comercialmente en otras naciones a lo largo del siglo XX. Se trata de un día en que las parejas se expresan su amor y cariño con diferentes regalos y agasajos. Pero la misma rutina lleva a que los enamorados vayan innovando, cambiando, y animándose a cosas poco habituales que surgen en tiempos del amor 2.0

Para una ocasión tan especial no podía faltar la palabra de una de las sanjuaninas más jugadas y entretenida a la hora de repasar los temas que ahondan en el placer. Se trata de Nati Clop, una comediante, actriz y standapera que trabaja animando despedidas de solteras y que además es una emprendedora que tiene un sex shop solo para clientas.

La misma habló con Tiempo de San Juan y contó cuáles son los tips para que la pases bomba en este San Valentín, y por que no, para todos los días de la vida.

Según la comediante, "lo más importante a la hora de festejar San Valentín, primero y principal, es tener un enamorado/a. O tal vez dos, o incluso más" dijo anticipando lo que se viene con el humor ácido que la caracteriza. Y agregó que "para está ocasión y siempre hay que salir de la rutina y hacer cosas distintas, para que cosas distintas pasen, le pones romanticismo o se lo sacas, todo depende de cómo sea tu relación. Si son media ácida le pones un gel un chocolate y haces que todo tenga un poco de dulzura. Pero si sos muy dulce, le pones unas esposas o le das con un látigo" dijo entre risas.

El mes de febrero suele ser el momento para que diferentes comerciantes exploten y busquen atraer clientes con el llamado día de San Valentín. Algunos lo extienden a la semana de los enamorados, o el mes en su defecto. Pero la realidad es que no todos tienen una pareja para San Valentín, y si bien es solo una fecha comercial, a muchos parece bajonearlos cuando ven a otras personas expresando su amor en plazas, bares y demás. Para todos ellos, Clop dijo que "si estas sin pareja lo mejor es masturbarse, pero con amor. Ahora si eso no le satisface, descargue Tinder. Sino también otra forma de festejar el amor es juntarse con alguien que uno quiere" dijo a modo de reflexión fuera del humor. Y agregó que "esto del día de los enamorados es revalorizar el hecho del amor que uno tiene por otros. Es dejar un poco de lado el narcisismo y demostrarle a otros que uno lo quiere. De eso creo que se trata este día" afirmó.

Tendencias

En cuanto a las tendencias que ronda en tiempos del amor 2.0, Clop dijo que "hay varias, una que a mi me gusta es la legalización de la infidelidad con esto del amor colaborativo", que ya explicamos en otra nota y acá te dejamos el link para que puedas asesorarte en esta tendencia.

Otra de las tendencias que se usa mucho en estos tiempos son las relaciones de pareja sin sexo dijo Clop, y explicó que en esta moda "las parejas pactan no tener sexo durante un periodo de tiempo. Esto se hace con la idea de volver a generar el deseo con el cuerpo del otro. En medio de un mundo tan hipersexualizado esto es algo distinto. Es como cuando una persona come helado todos los días, y le encanta comer helado, pero tal vez ya no le genera lo mismo. Entonces, se le dice no comas helado por 3 meses y solo miral. Así el deseo se va estimulando cada vez más, hasta que llega el día de comer helado y se lo come como si fuera la primera vez. En el sexo es lo mismo, por eso con esta tendencia se juega mucho con el tema de abstinencia" detalló.

La última tendencia que ronda en estos días "es la de tener una vida hipersexualizada, en la cual me como lo que encuentre" dijo Clop. Y agregó que "esta tendencia es contraria a las dos anteriores, pero no quiere decir que una sobresalga por la otra, simplemente hay tantas como personas en el mundo" concluyó sobre el tema.

Sex Shop: 2 juguetes que se venden como pan caliente un 14 de febrero

En esta parte de la nota la empresaria y dueña de un sex shop dijo que "lo fantástico de acudir al sex shop es que uno deja de lado la genitalidad y entra en juego el gusto, el olfato, la piel. Algo que es sumamente importante a la hora de renovar la pasión". Aunque también suele ser un tema complicado, en el cual no todos pueden llegar a lograrlo. Según la experta, "en muchas ocasiones la pasión no se renueva, porque después de la pasión todo es cuesta abajo. Pero nunca está demás inventar cosas nuevas y llegar a abandonar la sensación de posesión del otro, porque si abandonas la simbiosis reavivas todo" dijo.

En síntesis, uno de los juguetes que más salen en estos momentos "son unos dados que invitan a ejercer acciones sobre distintas zonas del cuerpo, a esto si los combinas con unos geles comestibles es un juego bárbaro, salvo que te toqué soplar las nalgas por 3 minutos" dijo entre risas. A modo explicativo los dados funcionan de la siguiente manera: uno de ellos tiene partes del cuerpo y otro acciones (acariciar, morder, soplar, etc) a lo que en conjunto generan un clímax sorprendente según la experta.

Otro de los juguetes que Nati Clop recomendó es "un vibro fashion collection, este es perfecto si estas sin pareja y sos heterosexual mujer, porque funciona muy bien para si misma, para encontrarse nuevamente con una misma" finalizó.