Cuál es el conjunto de lencería estrella en San Juan para este San Valentín

Para San Valentín muchos sanjuaninos se inclinan por comprar lencería para sorprender a sus parejas. Es un regalo que no falla y muchas se animan a más en esta fecha especial. Tiempo de San Juan realizó un relevamiento y el conjunto estrella para este Día de los Enamorados son los que tienen arnés. No sólo las chicas compran conjuntos sexies sino también hombres. Los precios de los conjuntos van de los $550 a los $2.500.

No hay edad determinada ni cuerpos, a la hora del amor las mujeres se animan a calzarse el conjunto hot para sorprender a sus parejas. Además de los conjuntos con arnés, se venden los conjuntos de encaje, enteros y muchos portaligas. En cuanto a colores, siguen siendo los conjuntos negros, los blancos y los rojos los más vendidos.

"Se venden mucho los corpiños y las bombachas con arnés. No importa el cuerpo, no hay distinción de edades", dijo Melisa Femenía, de Feliciana. La emprendedora contó que las mujeres llegan quejándose de su cuerpo, que tienen de más o que tienen de menos, que no les gusta su panza, su cola, entre otras observaciones que demuestran el nivel de exigencia al que son sometidas las mujeres. Pero que terminan animándose y dando el paso hacia la aceptación comprando un conjunto que las haga sentir más lindas. En Feliciana venden talles desde el 85 al 120.

El Día de los Enamorados es una fecha especial, es un momento en el que la gente se anima a más. Ya sea para sorprender a sus parejas o para sentirse más plenas, las mujeres se decidieron para este San Valentín y compraron más conjuntos de ropa interior.