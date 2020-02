¿Cómo se preparan los “telos” sanjuaninos para San Valentín?

Llega el día de los enamorados y muchos aprovechan la ocasión para visitar los hoteles momentáneos que comúnmente se los conoce como “telos”. Siendo una fecha tan singular, muchos se preguntan si se puede realizar una reserva para no quedarse afuera del festejo, o si en su defecto los comerciantes del sector ofrecen algún tipo de promos para incentivar aún más la concurrencia.

Las respuestas a todo esto son tan heterogéneas como el agua y el aceite. En el mercado hay varias opciones, pero algunos comparten ciertas características. Como norma general la mayoría de los establecimientos no hacen reserva por la gran cantidad de gente que se espera para el viernes. Por su puesto que existen ciertas excepciones, como en el Hotel La Torre donde reciben una seña en puerta, la misma se puede abonar de forma completa o dejar algo de dinero y luego pagar la tarifa completa.

El resto, en su gran mayoría, prefiere no hacer reservas. De hecho varias de las personas que hablaron con este diario argumentaron que se inició entre comerciantes del sector la posibilidad de reducir el horario nocturno. Habitualmente después de las 22 o 23 horas se paga una tarifa por dos horas el turno. “Queremos que sea de 1 hora 30 minutos el turno, porque viene mucha gente” sostuvo una de las empleadas del Hotel No Sé. Pero hasta ahora no se puede decir con certeza que varios hoteles se repliquen a esta reducción.

Facebook de Taos.

En cuanto a promociones, son pocos los que ofrecen un “febrero de enamorados”, como han decidido llamarlo por ejemplo desde el Hotel Taos para dar a conocer un horario extendido en la tarifa. En síntesis varios hoteles se disputan entre reducir el horario de un turno y otros a regalar media a una hora más por ser considerado un mes particular.

Si hablamos de precios, el resultado sigue siendo otro. En No Sé la más económica va de $490 a $800 con un periodo de 2 horas. En Taos las habitaciones cuestan desde $520 la más barata, hasta otras que salen $760 con mayores servicios. Este establecimiento ofrece un rango de tarifas variado que va en aumento de 30 a 60 pesos por habitación. En el mismo afirmaron que van a trabajar con menos horas a partir de las 20 horas del viernes.

En la La Torre se hace seña de manera personal pero los precios solo se develan en la puerta. La cantidad de tiempo va a ser la misma que la habitual. En Chimbas, un hotel muy conocido es El Sitio, el mismo dice que no tiene promociones y que sus habitaciones van de 450 a 650 pesos. La cantidad de tiempo es de 2 horas para todas las habitaciones.