Cuatro días de cola por una entrada: la pasión de las fans sanjuaninas por sus ídolos

Hay artistas que despiertan un fanatismo increíble en sus seguidores, capaces de hacer cualquier cosa por sus ídolos. En San Juan, decenas de sanjuaninas hacen fila desde el viernes pasado para poder conseguir las mejores ubicaciones y ver así a Luis Fonsi y Abel Pintos muy cerquita en la Fiesta Nacional del Sol.

Las primeras de la fila

El buen tiempo las acompaña desde el viernes, cuando se plantaron primeras en la fila. Ivana Soria es sanjuanina y Daniela Vargas es oriunda de Mendoza. Ambas forman parte del Fans Club Fonsi Fieles y siguen al cantante puertorriqueño a todos lados. El próximo viernes 28 de febrero tendrán la posibilidad de volver a ver nuevamente a su máximo ídolo arriba del escenario de la Fiesta Nacional del Sol.

En total son 15 chicas del club que se van turnando. Daniela es fanática desde los primeros tiempos, de hecho, forma parte del club de fans desde el 2010 y lo pudo ver por primera vez en el 2011 en Mendoza. Afirma haberlo visto en el Luna Park, en Viña del Mar, en Córdoba, entre otros lugares. Ivana Soria no lo conoce personalmente y también se ilusiona con poder conocerlo. En octubre pasado, viajó por primera vez en avión para ver a su ídolo Luis Fonsi en el Luna Park.

El valor de las distintas entradas para ver a Luis Fonsi el viernes 28 de febrero son: Sector Rojo: $350, Sector Magenta: $500, Sector Naranja: $700, Sector Gris: $1000 y Sector Amarillo: $1600.

La pasión de “las Gabrielas” por Abel

Ellas están desde el sábado. Gabriela Fuentes es la mamá de Agostina Olmos, y amiga de la mamá de Gabriela Chirino. Las tres son fanáticas del cantante y compositor bahiense Abel Pintos y no dudaron ni un segundo en conseguir las mejores entradas para estar bien cerquita de él. El show será el martes 25 en el escenario principal del Predio Ferial Costanera y, al igual que con Luis Fonzi, las entradas sectorizadas se podrán conseguir desde este martes.

Gabriela Chirino lo conoció personalmente ya que fue al hotel a sacarse fotos las veces anteriores en las que su ídolo actuó en la provincia. Pero Gabriela Fuentes no, y se ilusiona con que esta vez sí pueda compartir al menos una selfie con Pintos. Con mate y café de por medio, ambas aguardan ansiosamente a que abran las boleterías del Teatro del Bicentenario. Además, no pueden esperar a escuchar las canciones nuevas que el folclorista lanzó recientemente: “Esperamos que acompañe el clima, que no llueva ni haya viento. Y que dé el show como siempre tiene acostumbrado”, indicaron. Gabriela Chirino, Agustina Olmos y Gabriela Fuentes aguardan a que abran las boleterías a puro mate y café.

Las distintas entradas para ver a Abel Pintos en la FNS el próximo martes 25 de febrero son: Sector Rojo: $250, Sector Magenta: $350, Sector Naranja: $450, Sector Gris: $600 y Sector Amarillo: $700.