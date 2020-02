Con una fuerte financiación de la minería se viene el nuevo hospital de Rodeo

La situación del Hospital “Dr. Tomas Perón” exigía una importante actualización funcional y física, a fin de responder a las distintas necesidades de la atención de los servicios de salud, además de reconocer su alto nivel de obsolescencia edilicia por edad, vida útil y mantenimiento. Por este motivo el ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, encabezó una reunión con su par de Obras y Servicio Públicos, Ing. Julio Ortiz Andino, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, autoridades del Ministerio de Salud y Sandra Basañes como representante de Barrick Exploraciones Argentina SA.

El encuentro formalizó el aporte que realizará la cartera minera para la construcción del nuevo Hospital Dr. Tomas Perón. El Ministerio de Minería aportará ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) sobre un total de cuatrocientos setenta y tres millones cuatrocientos veintisiete mil pesos ($ 473.427.000), es decir el 30% de la obra. Además la importancia de este dinero es que será utilizado para el inicio y primera etapa del proyecto.

En este caso, la contribución del área minera no significa gasto alguno a las arcas provinciales ya que el monto será financiado a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Lama-Pascua. “Esto es nuestro aporte para mejorar la salud en la provincia. San Juan ha diagramado un plan de políticas a largo plazo hacia el 2030, en ese programa el desarrollo de la salud es uno de los pilares fundamentales que han puesto las autoridades y también la sociedad. No somos autoridad competente en esa materia, pero si llevamos adelante un trabajo de articulación interministerial. Desde el Ministerio de Salud nos indicaron la importancia de esta obra y para nosotros minería sustentable también debe significar salud para todos, por eso no dudamos en hacer todas las gestiones para que los iglesianos tengan un mejor acceso a ella”, expresó el ministro Astudillo ante las autoridades presentes. Además se solicitó que en los pliegos licitatorios se incluya una cláusula que obligue a la empresa ganadora a incorporar mano de obra local.

Por su parte Matias Espejo, secretario de Medicina Preventiva, destacó que “el hospital beneficiará a 14 mil habitantes del departamento y zonas aledañas. Será un centro de salud de segundo nivel, lo que eleva considerablemente la asistencia en la Zona Sanitaria 3, ya que será el tercer hospital en el área. Además, una vez finalizado pasará a formar parte de la Red Nacional de Salud. Es una obra que nosotros desde el ministerio y que en Iglesia estamos esperando desde hace tiempo, ya que no hará falta el traslado hacia la capital para ciertos tratamientos”, enfatizó el secretario.

En este sentido el intendente del departamento expresó que “desde el municipio vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance, es una obra muy importante para nosotros y queremos acompañar en el trabajo articulado entre todas las áreas del gobierno”, manifestó el jefe comunal.

Nuevo Hospital Dr. Tomas Perón

Será construido en un terreno cedido por la Municipalidad de Iglesia, ubicado sobre calle Santo Domingo, a unos 300 metros aproximadamente del actual nosocomio, con una superficie de 4 hectáreas. Esta locación favorece notablemente la facilidad de llegada, para toda la comunidad del departamento, contando además con accesibilidad funcional y dotación de servicios.

El programa de necesidades, establece dotar al nuevo hospital con los siguientes servicios:

Atención ambulatoria: ocho consultorios externos, enfermería pediátrica, enfermería adultos y vacunatorio

Diagnóstico por imágenes: radiología, ecografía y mamografía

Tratamientos físicos: kinesiología y rehabilitación

Diagnostico por laboratorio de análisis clínicos – Banco de sangre

Atención de la internación: 4 camas en pediatría; 4 camas en adulto mujeres; 4 camas en adultos hombres

Atención ambulatoria de urgencia: 2 consultorios, triage, shockroom y 3 boxes de atención

Dirección y administración

Abastecimiento y procesamiento

El tipo de edificación y calidad de los materiales contemplarán que el edificio a construir tenga una larga vida útil y serán concebidos para minimizar los costos de operación y mantenimiento.