Qué esperan los personajes de San Juan para el 2021

-Eduardo Quattropani, fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan

"Desde lo funcional, espero que la gente puede verificar la existencia de una mejor Justicia y que el Ministerio Público, con el proceso acusatorio, sea la cara visible de ello en materia penal. Como ciudadano espero, casi como un sueño imposible, que en un acto de madurez se termine con el negocio de dividir a la sociedad argentina con antinomias poco productivas que solo tienen por finalidad la conquista de porciones de poder. Por último, espero que el baño de humildad que nos debería haber dado el virus, nos haga, a todos, reformular la escala de valores de nuestras vidas, dándole primacía a aquellos que, por cotidianos, los dábamos por hecho o como adquiridos y la realidad nos mostró que no es tan así".

-Guillermo Kuchen, actor

-Iván Grassi, fiscal de flagrancia

"Mi deseo para el año 2021 es que el mundo pueda superar la pandemia del Covid-19, y que esa experiencia tan trágica e impensada que se vivió nos haga reflexionar sobre los errores cometidos como humanidad y nos permita ponderar la solidaridad y responsabilidad colectiva por sobre la individual, recobrar el valor de las pequeñas cosas (la familia, afectos, amigos, trabajo y la salud), y nunca más olvidar que en el cuidado o protección de uno mismo debe estar también el del otro. Luego de ello y superado ese capítulo histórico, en el ejercicio de pensar en el otro no olvidemos las bases o fundamentos sobre las que se deben recuperar todos los ámbitos para promover una sociedad más justa y en paz".

-Fabián Noriega, músico

-Maribel Aguirre, ciclista profesional

"Deseo un 2021 principalmente con mucha salud para todos y tener a mi familia unida. Este 2020 nos llevó a valorar las pequeñas cosas, la familia, los amigos y los momentos. Y espero este nuevo año trabajar con mucha más fuerza para concretar sueños y objetivos. Feliz 2021, que venga cargado de cosas lindas".

-Daniel Giovenco, músico

-Alberto Caballero, juez del Primer Juzgado Correccional

"Esperemos que el 2021 sea el año del reencuentro, de la solidaridad, del fin del virus, de la recuperación económica, educativa y social de todos los argentinos. Y en el caso del Poder Judicial de la provincia que el 2021 sea el año del inicio y consolidación del nuevo sistema acusatorio como una herramienta eficaz para lograr la paz social".

-Mariana Viera, música

-Karim Adárvez, judoca sanjuanino

"Los atletas estamos acostumbrados a las adversidades, y el 2020 fue un ejemplo. Pues no será nunca olvidado por nuestra generación, y probablemente por nuestros predecesores. Mis expectativas para el 2021, no son muy distintas a las 2020. Siempre firme a ellas. En donde me toque estar, seguiré luchando para concretar las expectativas como deportista, pero sobre todo dejando un legado en la sociedad más allá de los resultados que pueda lograr. Y no cabe duda que el año 2021 será aún mejor que el que se nos va. Y como siempre me gusta decir: ´Solo las dificultades tienen el poder para hacer crecer nuestras habilidades´´".

-Ana Laura Paroldi, cantante

-Patricia Sirera, asesora de menores del Ministerio Público

"Después de atravesar un año que nos ha dejado como enseñanza que podemos vivir con muchas cosas menos pero no sin el afecto de las personas que nos rodean, ya sean vecinos, amigos, familiares. Para que en este 2021 todos los niños, niñas, niñes, ancianos y personas con discapacidad puedan ser incluidos, defendidos, protegidos por todos los que los rodean. Mucha salud y mucho amor para todos los vulnerables".

-Luis Ávila, escritor

-Fabián Flaqué, piloto de automovilismo

"Las expectativas son poder seguir trabajando en la carrera de Benjamín Hites en Europa y también hacer algo parecido acá en Argentina. De mi parte, correr me gustaría si me dan los calendarios. Correr en karting Rotax DD2 y hacer alguna carrera de las categorías en San Juan".

-Antonio De Tommaso, consultor

-Diego Ruiz, periodista

"Para este 2021 deseo principalmente que se termine esta pandemia que nos complicó el 2020 y podamos volver a abrazarnos otra vez. Que la gente que lamentablemente sufrió una pérdida pueda superar ese difícil momento y salir adelante. Y que todas aquellas personas que perdieron su trabajo o vieron desmoronados sus negocios y sueño pueda salir a flote".

-Luis Galetti, cantante

-Junior, jugador de UPCN

"Espero que el 2021 sea mucho mejor, que paulatinamente volvamos a la normalidad, los niños vuelvan a las clases, y que vuelvan todos los deportes y la gente pueda ir a los estadios a disfrutar como solían hacer. Y que todos los sanjuaninos vuelvan a la normalidad, pero que principalmente tengan mucha salud".

-Claudia Salica, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Contra Delitos de Violencia Intrafamiliar y de Género

"Mi deseo es: menos violencia, más Igualdad y respeto por las individualidades".

-Fabricio Benedetti, empresario

"Tener un 2021 con más libertad, con la finalización del coronavirus que nos tiene atrapados a todos y felicidad".

-Carlos Munisaga, secretario de Seguridad y Orden Público

"Mi esperanza es que el 2021 nos encuentra con más estabilidad y prosperidad después de un año difícil y cargado de incertidumbre que el 2021 nos traiga paz y progreso".

-Cecilia Apaldetti, paleontóloga

-Luciana Agudo, hockista

"Para el 2021 espero y deseo que todo vuelva a la normalidad, o a una nueva normalidad dentro del hockey, dónde podamos volver a competir y revivir lo que sentimos cada vez que entramos a la cancha a defender nuestros colores".

-César Borrego, vicepresidente de la Cámara de la Construcción

"Para el 2021 esperemos que tengamos salud y que el país arranque de una vez por todas, que nos demos cuenta que tenemos que arreglar las variables macroeconómicas para que la economía empiece a funcionar, a producir y a generar riquezas para todos los argentinos. Esperemos que el año próximo sea un año bisagra".

-Carlos Biasotti, arquero de Peñarol

"Mis deseos es que todos tengamos un feliz año lleno de paz ,salud, amor y trabajo. Bendiciones para todas las familias".