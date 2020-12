Qué esperan los empresarios de San Juan para el 2021

La crisis económica que ya sufría el mundo, el país y San Juan fue empeorada por el Covid-19, cuya llegada fue recibida como un baldazo de agua helada. La industria, la exportación, fábricas, compra y venta, prestación de servicios y más actividades económicas sufrieron inminentemente esta situación. Con el llegar de un nuevo año, todos los años, se renueva la esperanza por un futuro mejor. A dos días del 2021, líderes de la industria conversaron con Tiempo de San Juan y hablaron de sus expectativas para el nuevo año. ¿Qué dijeron?

Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial

“Espero un año en el que haya consenso para poder generar las confianzas necesarias que necesitamos todos los argentinos y ponernos a trabajar juntos en un país que nos permita generar trabajo genuino, que nos permita un desarrollo productivo y se cruce con el desarrollo territorial lo cual nos va a permitir tener realmente un país federal.

El 2020 ha sido un año que ha puesto a prueba a todos los sanjuaninos. A pesar de las dificultades, pudimos salir adelante ya que dentro de la problemática que seguimos viviendo, San Juan ha demostrado ser una provincia que ha privilegiado los consensos, acuerdos, y esto nos ha permitido tener como primer objetivo la salud, pero también el trabajo y la producción.”

Ángel Leotta, presidente de COVIAR

“Tengo perspectivas alentadoras, vamos a llegar a la liberación de los caldos 2021 que se realiza el primero de junio con volúmenes equilibrados y con una cosecha que viene siendo buena. Alrededor de 20 millones de quintales. Eso nos hace dar esperanzas de que vamos a tener un 2021 bastante bueno.

Respecto al 2020, la industria no estuvo perjudicada porque se la tomó como una industria alimenticia, se le dio prioridad y no se paró en ningún momento. Aumentó el consumo interno, las exportaciones y son datos muy esperanzadores.”

Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera

“Desde la cámara esperamos para el 2021 mantener las condiciones de bioseguridad, que es lo que nos permite seguir explorando y produciendo hasta que la situación esté más controlada. Acompañar aquellos proyectos que estén más avanzados como Josémaria desde la cámara en todo lo concerniente a los procesos de permisos. Buscar la medida de sostener la producción como se pueda porque es lo que permitirá darle mayor soporte al empleo.

Espero que el 2021 sea mejor que el 2020, todo va a ser mejor que el 2020. Espero mayor certidumbre del país, si uno genera más confianza podemos recuperar más posición en las inversiones.”

Cesar Borrego, vicepresidente Cámara de la Construcción

“El 2020 fue muy malo, esperemos que haya un rebote y siempre va a haber. La industria de la construcción es el primer indicativo que se empieza a mover cuando la economía rebota un poco. No esperamos un gran rebote porque la macroeconomía está bastante complicada, pero viniendo de tan abajo esperamos que el 2021 sea un poco mejor

Durante el 2020, en San Juan se aminoraron las obras, pero se pudo trabajar porque la provincia siguió apostando a la inversión en infraestructura. Con menor ritmo porque la recaudación cayó, tuvimos que aminorar las obras, pero las pudimos llevar.

Para ver el vaso medio lleno podemos decir que el protocolo fue exitoso. Aprendimos a convivir con este virus. Esperemos que el 2021 aminore o podamos seguir aprendiendo de la convivencia con esto y que la actividad prospere.”

Sergio Mena, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas

“Vemos un 2021 complicado por la inestabilidad cambiaria, porque gran parte de los insumos que usamos son en dólares. Vemos un porvenir muy oscuro en el tema agua, estamos teniendo graves problemas y el 2021 va a ser durísimo respecto a eso. Todavía no logramos solucionar problemas con los trabajadores no permanentes, lo que también ejerce una presión. Hace años buscamos una solución definitiva.

Creemos que el 2021 no va a ser fácil, el precio de los productos no es bueno, los costos son elevadísimos, estamos teniendo problemas y los vamos a seguir teniendo para conseguir algunos insumos como agroquímicos. Creemos que no va a ser fácil el futuro, esperemos que se modifiquen algunas condiciones para poder trabajar un poco más tranquilos.”

Ariel Giménez, Asociacion de Agencias de Viajes y a cargo de la parte de Turismo de la Federacion Económica

Si bien desde el sector de agencias de viajes hemos tenido un año muy complejo, con 10 meses de inactividad, muy castigados. Impuesto pais, 35% para viajes al exterior, la pandemia. Veníamos sufriendo pero esto nos llevó a cotizar un viaje al exterior un 70% más. ¿Cómo veo el 2021? Vamos a tener un primer cuatrimestre prácticamente igual porque la gente tiene miedo a viajar, también un montón de requerimientos para entrar a otros paises que hace también que la gente lo piense y actúe con miedo.

Con todo esto sabemos que hasta que no esté firme el tema de la vacuna la gente va a seguir con miedo a viajar. En el turismo nacional los porcentajes de ventas no superan el 4% de lo que se vendió el año pasado. En semana santa habrá una pequeña recuperación pero muy lenta. Calculo, y por lo que hemos charlado con algunos colegas, de a poquito va a ir repuntando en vacaciones de invierno y a fin de año entraremos a algún tipo de normalidad como la del 2019. Mientras tanto tenemos unos meses por delante bastante difíciles. Vamos a recuperarnos arrancando el segundo cuatrimestre.

Habiendo dicho eso, respecto al turismo interno, con esta situación de no viajar fuera de la provincia, ha hecho que los porcentajes de ocupación en los departamentos turísticos tengan un nivel de ocupación importante, cosa nunca antes vista otros años. Seguro superará el 80% en toda la provincia. Si bien van a haber sectores castigados, vamos a tener otros sectores de prestadores de servicios turísticos, cabañas, restaurantes, que se van a ver beneficiados.