Una bebé sanjuanina de 2 meses está muy complicada de salud y necesita ayuda

Renata Atencio es una bebé de 2 meses oriunda de Chimbas que nació con ciertas dificultades de salud y necesita alimentarse con una costosa leche que su familia no puede pagar. Según contó su madre Aldana "la niña nació con problemas respiratorios y le diagnosticaron que era alérgica a la leche de vaca, a una proteína que se llama APLV y por eso necesita una que se llama NUTRILON PEPTI JUNIOR HE que cuesta 6 mil pesos el tarro y no los podemos pagar". Y agregó que "el problema más grande es que la obra social no se quiere hacer cargo del insumo y con mi familia no nos dan las cuentas para poder solventar ese gasto, ahora hemos hecho una vaquita entre toda la familia y tenemos tres tarros que le duran 15 días, pero con la pandemia a mi marido le están pagando la mitad del sueldo y yo no tengo trabajo".

La alergia a la leche de vaca (APLV) es la alergia alimentaria más común en lactantes y niños pequeños, entre un 2% y un 5% de todos los niños padecen esta afección, según sitios médicos. Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca. La proteína de la leche de vaca suele ser uno de los primeros alimentos complementarios introducidos en la alimentación del lactante y se suele consumir durante toda la infancia como parte de una dieta equilibrada. Es muy poco habitual que los bebés alimentados en exclusiva con leche materna puedan sufrir reacciones a las proteínas de la leche de vaca. Estas proteínas se pueden transmitir a través de la leche materna si la madre ha consumido productos lácteos. La APLV afecta sobre todo a niños menores de 2 a 3 años.

Los síntomas provocados ​​por la APLV son diversos y pueden afectar a varios sistemas orgánicos, como la piel, el aparato digestivo o el respiratorio, lo que puede dar lugar a erupciones cutáneas, eccemas, vómitos, diarrea, cólicos, resuellos o llantos excesivos. Las reacciones alérgicas pueden comenzar con mucha rapidez como ocurre con los problemas respiratorios graves y los vómitos.

"Mi marido estuvo en una obra social privada llamada Medife y la empresa en la que trabaja (TDL Metalúrgica) supuestamente le hacían los aportes a la obra social todos los meses, pero la obra social dice que nunca recibió ese dinero y le suspendieron la prestación. Ahora le piden a mi marido que le de el alta a la obra social de la bebé, que pague esa deuda y no quieren cubrir el gasto de la leche", afirmó la madre de la pequeña desesperada a este diario.