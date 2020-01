Según la UTA, ¿cuál es la empresa sanjuanina que más exige a sus choferes?

Este martes la Unión Tranviarios Automotor (UTA) filial San Juan anunció que a partir de hoy miércoles, los choferes de corta y media distancia nucleados por su gremio comenzarán con asambleas permanentes.

La medida se debe a que reclaman que los choferes de todas las empresas sanjuaninas se ven obligados a violar la velocidad máxima para poder cumplir con la frecuencia de los colectivos.

Si bien el reclamo es para todas las empresas, según el secretario general de la UTA en San Juan, Héctor Maldonado, aseguró en diálogo con AM 1020 que hay una empresa que es la que más hostiga a sus trabajadores con los horarios y que los controlan intensamente mediante las cámaras de seguridad.

“En un principio festejamos que la Empresa Mayo apostara a la seguridad, porque es la que más unidades monitoreadas tiene. Sin embargo, lejos de usarlas para tal fin, las usan para controlar a los choferes. Las cambiaron del lugar en las que se instalaron en un principio y las pusieron frente a los ojos de los conductores. Todos los días tenemos que intervenir, porque todos los días les hacen a sus trabajadores hasta cuarenta informes por día. Es más, a uno le hicieron un informe porque bostezó y tuvo que dar explicaciones por eso”, explicó Maldonado.

Respecto al reclamo por los excesos de velocidad a los que deben recurrir los trabajadores de todas las empresas de transporte público de la provincia, Maldonado aseguró que es una situación que se repite durante todo el año, pero que se intensifica en la época de vacaciones.

“Ellos entienden que al no haber estudiantes, y por supuesto menos usuarios, los recorridos se hacen más rápido y quitan unidades. No tiene en cuenta el tránsito, ni los semáforos, ni lo que la gente demora en subir a la unidad. No se puede seguir cumpliendo el mismo tiempo del recorrido si hay menos unidades en la calle, es imposible”, agregó.