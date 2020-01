Durante años investigó donde estaba su papá: lo encontró gracias al libro de un sanjuanino

Luis Tulio Siburu no sabía de su padre, su mamá nunca le contó quien era. Fue padre y recién ahí sintió la ausencia de su progenitor, junto con su hija investigó y comprando el libro del sanjuanino ‘Víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944’ de Juan José Arancibia, verificó que su papá, Luis María Siburu, había fallecido a las 20:49 en la provincia producto del terremoto.

Luis Tulio Siburu

El padre de este hombre vivía en Entre Ríos, después se fue a trabajar Santa Fe y tres meses antes del terremoto, se vino a San Juan para ocupar el puesto de Médico de la Jefatura Policial. Al momento que ocurrió la catástrofe se encontraba con un preso en el Consultorio de la Jefatura, cuando a las 20:49 fue el terremoto y murió.

Juan José Arancibia con su libro‘Víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944’

“Cuando fui padre me di cuenta y ahí me puse a investigar, mi hija Ariela me ayudó mucho sobre los orígenes de mi padre, era de Entre Ríos, Concordia. El ejercía en Santa Fe, a 3 meses del terremoto y le ofrecieron el puesto en la policía, y vino para acá. Para navidad nos vinimos a Buenos Aires, así que no estábamos en el día del terremoto. En la casa donde estábamos no le paso nada, si hubiese estado ahí se hubiera salvado, pero en ese momento estaba ayudando a un preso y murió en el terremoto”, son algunas de las explicaciones que dio Luis Tulio Siburu, el hombre que perdió a su papá en el terremoto.

Mirá su testimonio completo:

Este miércoles, la Policía de San Juan hizo un acto en conmemoración por Siburu, pero también por otros 18 (19 en total) efectivos que murieron el pasado 15 de enero de 1944. El jefe de Policía Luis Walter Martínez, con el Secretario de Seguridad Carlos Munisaga coloraron una placa en conmemoración a los caídos, en el Museo de la Central de Policía.