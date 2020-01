Pequeño gigante: la historia del niño sanjuanino que reparte juguetes a otros chicos

En el barrio rawsino Jorge Luis Borges vive Ignacio Ortega junto con su mamá Jesica Recabarren. Todos en el lugar los conocen, sobre todo a “Nacho”, un pequeño de 7 años que tiene un gran corazón. Los vecinos más grandes pasan y lo saludan, varios saben que el niño siempre está buscando algo distinto para ayudar a otros. A veces lo toma como un juego y otras con una rigurosa seriedad, porque sabe que no todos tienen la oportunidad de contar con una comida caliente, un hogar y la posibilidad de poder ir a la escuela.

En esta oportunidad el pequeño se volvió viral en las redes por regalar juguetes a los que niños que no tienen. Pero su tarea no terminó el pasado domingo, sino que decidió quedarse con su "puestito" improvisado hasta que logre regalarlos a todos.

“Es un niño que tiene un gran corazón, ahora tuvimos esta idea entre los dos para regalarle los juguetes que no usa a los niños carenciados que hay por esta zona que son muchos” dijo su mamá a este diario. Y agregó que “a él le gusta mucho ayudar no solo a las personas sino también es muy amable con los animales de la calle, siempre quiere adoptar a perros callejeros, pero como no podemos va y los alimenta, o anda con una bolsita con comida para todos lados”.

Sobre esta capacidad muy marcada que tiene para ayudar, su madre afirma que “el colegio donde va tiene mucho que ver, porque siempre están haciendo campañas o juntando donaciones”. El niño asiste al colegio Don Bosco y cuando no está cursando practica básquet o natación. Pero el momento de ayudar nunca se hace esperar cuando Nacho camina por la calle y se solidariza por hechos que a otros le parecen comunes.