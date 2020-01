Cuidado: agua y sombra, hay alerta por un intenso calor

El calor no cesa hace días en la provincia y los habitantes ya no saben que hacer para calmar días de calor. El aire acondicionado está saturado de funcionar las 24 horas del día.

Pero a pesar de este calor agobiante, desde el gobierno dicen no salir de la casa y tomar abundante agua fresca. Además de tratar de no ir a pileta o no exponerse tanto tiempo ante el sol.

Como todos los días hay probabilidad de tormentas y van de un 10 a un 40 porciento, pero desde el SMN no precisan en que lugares lloverá.

A pesar de estas temperaturas altas, han pronosticado para la tarde ráfagas del sector sur y estas bajarán de forma abrupta la temperatura y se estipula que llegará este lunes a una máxima de 24 grados.