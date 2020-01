¿Se viene otro mega sorteo del IPV en San Juan?

El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yournet, sostuvo que "es muy probable que el primer sorteo de este año sea durante el primer semestre del corriente, y será para los departamentos alejados de la Capital y Sarmiento". Pero la construcción de las viviendas todavía no termina así que la fecha precisa no está confirmada. Recordemos que el sorteo estaba previsto para el año pasado, pero la situación económica nacional no ayudó a que se pudiera concretar por el aplastante sobreprecio en la industria de los materiales. Por tal razón el gobierno local decidió dejarlo en suspenso. Pero confirmaron que será antes de mediados de este año.

El primero de los grandes sorteos del IPV fue en 2018 para los departamentos del Gran San Juan y Pocito y se entregaron 1.421 viviendas y a mediados del año pasado se realizó el segundo, con cerca de 1.100 unidades adjudicadas para inscritos en 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo, Albardón, Angaco, San Martín, Ullum y Zonda.

Por tal motivo el que viene está destinado a las familias sanjuaninas de Sarmiento, Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. Pero no hay un cupo exacto de cuantas casas habrá en esta oportunidad. Desde fines de 2015 a la fecha hubo 9.400 viviendas que entregó el gobierno de Uñac y en los próximos meses espera quedar al borde o superar las 10.000. El plan es entregar las llaves de 6 a 8 complejos habitacionales más antes de junio.

¿Qué tenes que hacer para tener una casa del IPV?

Teniendo en cuenta que las viviendas se entregan por sorteo, asegurate de estar inscripto en el padrón, cumplir con los requisitos solicitados y actualizar tus datos para poder participar del próximo.

El primer requisito para inscribirte en el padrón del Instituto Provincial de la Vivienda es contar con un grupo familiar de dos o más personas. Además, el grupo familiar no debe poseer ningún terreno y/o inmueble a nombre de los inscriptos.

Para inscribirte

Acercate a los boxes del IPV ubicados en la planta baja del Centro Cívico de lunes a viernes, de 7 a 18 horas, con la siguiente documentación:

DNI original de todo el grupo familiar.

En caso de discapacidad, presentar certificado expedido por la Dirección de Discapacidad.

En caso de pertenecer a las fuerzas de seguridad (policía o servicio penitenciario), presentar credencial que lo acredite.

En caso de ser excombatiente de Malvinas, presentar certificado otorgado por el Ministerio del Interior.

En caso de parejas: Certificado de matrimonio o certificado de unión convivencial.

Si ya estás inscripto

Si querés actualizar tus datos o los de tu grupo familiar, acercate a los boxes con la documentación mencionada, de lunes a viernes, en horario de 7 a 18 horas.