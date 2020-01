Revolución en las calles sanjuaninas: nacen las bicisendas de Capital

La meta es convertir en un mediano plazo, a la Capital sanjuanina en el lugar del país con la red de bicisendas más grande. En la Municipalidad capitalina trabajan para dejar habilitada este viernes la etapa promocional de las ciclovías que prometen cambiar drásticamente el transporte en la ciudad. Se trata de los primeros 5 kilómetros, que se están terminando de crear, que van por calle 25 de Mayo desde la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento por la vereda Sur, doblando por Las Heras y llegando hasta Córdoba.

El trayecto “experimental” es la primera fase de tres, que incluyen una segunda habilitando hasta 35 kilómetros incorporando el microcentro y zonas de Concepción y Trinidad, hasta el proceso total que abarca 75 kilómetros. El plan general, dijo el secretario de Obras de Capital, Paul Cárdenas, prevén ejecutarlo “en el menor tiempo posible” e incluirá construir unas 30 estaciones de bicicletas compartidas, e incluir 300 de estos vehículos para alquiler.

Con este primer tramo se busca adaptar a la sociedad al sistema, empezando con la habilitación de la bicisenda de 5 km para que la gente use con su propia bicicleta, también monopatines comunes y monopatines eléctricos (pero no patines de ningún tipo). Se verá cómo responden los usuarios, tanto los que transiten en dos ruedas como los que deben respetar esos nuevos espacios delimitados perfectamente. Por ejemplo, habrá un plantel de 18 inspectores de Tránsito revisando que no se estacionen autos en esa zona y, si bien harán docencia los primeros días, se aplicarán las multas que corresponda luego.

La Municipalidad también analizará si el sistema es viable de ser manejado por el Estado municipal o de ser tercerizado.

La intención es echar a andar un sistema de transporte totalmente diferente a lo que conocen los sanjuaninos evitando llenar la Capital de automóviles, donde ya no hay espacios públicos para destinar a estacionamientos. Por ejemplo, se prevén estaciones entre la Municipalidad y el Centro Cívico, donde una persona podrá usar una tarjeta especial –como la SUBE- asociada a una tarjeta de débito o crédito y rentar la bici que se cobrará por tiempo. La movilidad de uso público tendrá un GPS para evitar los robos. Será un sistema similar al de Ciudad de Buenos Aires, Rosario o Mendoza.

El funcionario de Emilio Baistrocchi explicó que se busca también bajar la siniestralidad de vehículos. De 10 personas que transitan por Capital diariamente, 8 no viven en esa comuna, por eso, se busca darle una salida alternativa al tránsito. Además del fin saludable de andar en bici para todas las edades.

A la par de las obras se está adaptando la normativa municipal al nuevo sistema que pronto verá la luz. Un dato curioso es la pintura de avanzada de la señaléctica que se usa por primera vez en un municipio sanjuanino. En estos días también se les explicó a los vecinos de la zona que no podrán estacionar sus vehículos en las puertas de sus casas y hubo buen entendimiento, dijo Cárdenas. Es que el plan implica un cambio cultural, por eso se apela a aprender de cómo resulte esta fase para poder avanzar en las siguientes.