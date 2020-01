¡Guardá la ropa tendida! Alerta por tormentas intensas y fuertes ráfagas

La Dirección de Protección Civil informó sobre la alta probabilidad de tormentas muy intensas con gran cantidad de caída de precipitación en poco tiempo y caída de granizo en San Juan para este lunes, en algunos sectores de la provincia. Además, advirtieron que el fenómeno estará asociado con fuertes vientos.

Este evento se extenderá hasta la madrugada del día jueves 23 de enero, según señalaron desde la entidad al mismo tiempo que adelantaron que, posteriormente, continuarán las altas temperaturas y el alto porcentaje de humedad en el ambiente.



Es por ello que ante estas situaciones, ofrecieron algunas recomendaciones:

Recomendaciones en caso de viento

- Si estás en un sitio seguro, cerrá y asegura ventanas y puertas.

- Mantén las mascotas en lugar protegido.

- Evitar la circulación innecesaria en vehículos, especialmente en centros urbanos.

- Si transitás, hacelo atento de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos sueltos)

- No te detengas debajo de los árboles ni de elementos sujetados a los edificios (carteles, marquesinas, toldos.)

- Manejá con precaución aumentando la distancia entre vehículos y con la velocidad al mínimo.

Recomendaciones en caso de lluvias

En casa:

- Revisar cada cierto tiempo, el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos

- Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.)

- Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua

- Use calzado aislante

- Desenchufar los artefactos eléctricos

- No saque la basura

- Cierre y asegure las ventanas y puertas

- Mantenga las mascotas en lugar protegido

- Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

- Tenga preparado el kit familiar de emergencia, (que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida en latada en buen estado)

En la vía pública:

-No transites por calles inundadas

-Ingresá a un lugar de resguardo

-En vehículo, circulá con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido

-No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas

-No transites por calles anegadas

-Lavarse las manos en la preparación de alimentos y despúes de tocar artículos contaminados con agua de innundación

- Beber agua hervida o embotellada.

-Si estás lesionado, lavá las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto don el agua.