Jubilados sanjuaninos indignados por la escasez de productos en los bolsones

“Sentimos que para este gobierno somos el descarte”. Duras palabras de una jubilada sanjuanina que se siente abandonada por ANSeS. En esta oportunidad disminuyó la cantidad de mercadería que componen Bolsón Pro Bienestar que distribuye El PAMI que reparte mensualmente a los beneficiarios.

De los 22 productos que beberían integrarlo, solamente entregan 7. Aceite, lentejas, azúcar, fideos tallarín, fideos guisero y arroz es la mercadería que le entregan. Además, ninguna de ella es de primera marca sino de segunda y hasta tercera calidad.

Graciela Encina es la presidenta del centro de jubilados “Años Divinos” en Rawson. La referente está preocupada por la situación que atraviesa: “Cada vez nos dan menos. Lamentablemente esto no nos sirve porque no contribuye en nuestro plan alimentario. Además, muchas personas no pueden venir a buscarlos porque le salen más caro el remis que el mismo bolsón. ANSeS no nos cuida y nos sentimos que somos el descarte de este gobierno”.

Para ser más preocupante la situación, desde PAMI están atrasados un mes en la entrega de la mercadería. También, muchos de los productos no contribuyen al plan alimentario adecuado que debe tener un abuelo sanjuanino.

Consultando al director previsional de la provincia, Raúl Romero, sostuvo en la necesidad de rever este tema: “Hasta diciembre 2018 los jubilados perdieron 20% de su capacidad de compra y eso habrá que sumar lo de 2019 que se estima la perdida será de 6 al 10%. Totalizando en el mandato del presidente Macri una pérdida total de entre 26% al 30%. es un ajuste que no reconoce antecedentes en sobre el sector de los jubilados y pensionado.

“Es por eso que se hace sumamente Urgente la implementación de la Ley de Emergencia Alimentaria la cual entre sus artículos establece la ampliación de los recursos destinados al Bolsón Pro Bienestar que distribuye el PAMI sobre el cual hace meses se presentan reclamos por la escasez y la mala calidad nutricional que representan los mismos. Es una vergüenza como tratan a los jubilados después una larga vida de trabajo y aportes.” afirmó el funcionario provincial.