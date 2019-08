Escándalo: dejaron a una sanjuanina fuera del concurso internacional de miss trans

Momentos de rabia se viven por estas horas en San Juan, particularmente en la comunidad LGBT, después de conocerse que la trans sanjuanina Mishele Grimalt fue descalificada para competir como representante de Argentina en el certamen de belleza trans más importante del mundo: la elección de Miss Trans Star International, que se hará en octubre en Barcelona, España.

La situación la dio a conocer Mishele por Facebook: "Bueno aparentemente estoy descalificada de Miss Trans internacional , por un estado de facebook ... VICTORIA CARAM !! PODES DESCALIFICARME TRAQUILAMENTE QUE YO GANE EN BUENA LEY MI CORONA A NIVEL NACIONAL Y ESO NO ME LO VA A QUITAR NADIE!!!", posteó, así, con mayúsculas.

También, entre otras personas, replicó el caso el conocido referente de la comunidad LGBT en San Juan, Dany Love, quien calificó de “vergonzosa, desfachatada e intransigente” a la organización de Miss Trans Star Internacional. Los dardos los apuntó directamente contra Victoria Caram, directora del certamen y activista del sector, por “tomar decisiones apresuradas por un aparente interés personal y arrebatado”, según Dany Love. Además, se quejó del dueño de la disco de Córdoba donde se realizó la elección a mediados de junio último por no hacerse eco de la situación.

“Es una burla, todo lo que se invirtió para que participaras en Córdoba, sí, mucho dinero, del cual me hice cargo yo, y ahora lo digo porque no sólo se están burlando de Mishele Grimalt sino de todos los sanjuaninos”, se lamentó el referente del boliche local Rapsodia que dice que “si las cosas son así no cuenten más con el apoyo de Rapsodia Club”.

En la conversación de las redes sociales se conoció una captura de una conversación por celular donde Grimalt le dice a Caram que “me pareces extremista por descalificarme así por una publicación”,y agrega “a la vista está que preferís a la Melody y no puedo hacer nada en contra de eso”.

La elección de la representante por el país se hizo en Córdoba y participaron además de Grimalt la sanjuanina Jazmín Escudero. Allí Mishele, ovacionada, logró la primera consagración para la provincia en un evento de esa magnitud. Miss Trans Star International es un concurso de belleza para mujeres transgénero. Se realizó por primera vez en 2010 en Barcelona, ​​en España, y en esa ciudad se sigue haciendo con varios países participantes: las últimas dos ediciones las ganó Tailandia.

Las denuncias públicas de Grimalt y Love generaron en pocas horas gran cantidad de comentarios y repudios, en solidaridad con Mishele, que sigue siendo la reina trans de Argentina y cuya carrera internacional parece quedar ahora en un sueño frustrado.