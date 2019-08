Viajarán bomberos mendocinos al Amazonas, ¿y de San Juan?

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está "en alerta amarillo" por los incendios en el Amazonas y puso a disposición cerca de 400 bomberos, de los cuales 20 ya fueron confirmados y viajarán en las próximas horas.

Pese a que viajarán voluntarios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y la vecina provincia de Mendoza, de San Juan no participarán, no por falta de voluntad, sino porque no están formados para combatir incendios forestales.

"No son las mismas maneras de trabajar, ni el mismo entrenamiento. Ellos trabajan con otras herramientas, con motosierras, palas rastrillos, nosotros somos bomberos más de ciudad. Lo forestal que nosotros hacemos es de campos y ellos de bosques”, explicó Agustín Moyano, a cargo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito.

Gustavo Nicola, titular de la Coordinación Única de Operación (CUO) de Bomberos Voluntarios, informó que todos los convocados poseen experiencia en incendios forestales. Todos están capacitados y entrenados para combatir este tipo de incendios.