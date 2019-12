El Padre Paquito, a fondo como nunca: pobreza, menores violados, roces con Delgado, ¿y Macri?

El Padre Paquito, popular Cura de Rawson, cumple 50 años de sacerdocio y habló de todo el último domingo en Paren las Rotativas, que conduce Sebastián Saharrea por Telesol. Entre otras cosas, opinó sobre el Gobierno de Macri, la pobreza, los escándalos de pedofilia dentro de la Iglesia y las expectativas sobre Alberto Fernández.

“Macri me defraudó. Yo confié en él, no sé qué le ha pasado. Lamento que haya optado por un liberalismo infernal, salvaje. El liberalismo significa que el más grande se coma al más chico salvaje, lo que provocó que los grupos de poder multinacionales, bancos, etcétera, se enriquecieran, por lo que desprotegió a la clase media”.

El padre Francisco “Paquito” Martín cumple 50 años como Cura. Nacido en 1943 en Nerja, España, recordó la Europa de posguerra, las bombas y el hambre. Vino a San Juan junto a su familia, se radicaron en Rawson y con 12 años ya trabajaba en el campo y a vender pan casero. “La única manera de salir de la pobreza es con estudio y posibilidades de trabajo”, sostuvo para hacer referencia a la difícil situación económica que atraviesa el país. Sus padres le dieron el mandato de estudiar, por lo que entró al seminario en Córdoba para luego regresar a su primera parroquia en San Juan: en Angaco.

Para Paquito, el Estado tiene que provocar un equilibrio entre los poderosos y el pueblo: “El político tiene que tener vocación de servicio y proteger al pueblo de los pulpos. Me duele que el Presidente Macri, que tiene buena imagen en el exterior, no hubiera tenido asesores que le dijeran que estábamos mal”. Además, sostuvo que el Gobierno provoca la vagancia y la pereza: “Hay casos en los que el Gobierno tiene que asistir, pero no durante tantos años. No podemos seguir dando planes”.

“El Gobierno tiene la culpa de la pobreza. Tiene la responsabilidad de sacar a la gente de la pobreza con trabajo genuino, con posibilidades, que los chicos tengan zapatillas, que los colegios estatales tengan lo mejor”.

A su vez, el Sacerdote contó que le tiene fe al futuro gobierno de Alberto Fernández, aunque pidió “que nos digan la verdad, que no nos mientan”, a lo que agregó: “Que busque un equipo de gobierno honesto, basta de corrupción, basta de robar”. Tengo fe que Alberto va a sacar poco a poco el país adelante, que nos diga la verdad, que no nos mientan. Que se busque un equipo de gobierno honesto. Basta de corrupción. Baste de robar. Si seguimos así este país va a seguir igual. Tengo confianza, al próximo gobierno le va a costar.

También habló sobre su relación con el ex Arzobispo Delgado, deteriorada luego del escándalo hace tres años en el Arzobispado a raíz de las denuncias cruzadas por supuesta malversación de fondos, indicó: “Tuve dificultades con él, todos conocen eso. Pasaron todo a la justicia, hasta ahí llegué, fue riesgoso de parte mía defender los fines de la diócesis, él presentó las pruebas de todos los gastos que tenía. Hasta ahí no supe más”. Destacó la importante de tener un nuevo Obispo (Lozano), que sea amigo del Papa Francisco.

Por último, habló de los escándalos en los que está atravesada la Iglesia por las denuncias de abusos sexuales y pedofilia: “Hemos sufrido mucho, hemos tenido muchas acusaciones y muchos escándalos que nos duele mucho. Lamentablemente no llega al 1% de los curas”, aunque también apuntó: “No hay que ocultar los pecados de pedofilia y violaciones contra menores. Urgente hay que sacarlos del sacerdocio. No esperar”.