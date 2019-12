Hasta Santa Barbará se prendió al “cachengue” de los Auténticos

El pasado viernes San Juan volvió sentir el “tuta tuta” en sus entrañas. Porque pasaron los Auténticos Decadentes por la Fiestas Patronales en honor a Santa Bárbara en Pocito. Se hicieron esperar, pero al fin llegaron. La banda porteña se presentó después de varios artistas locales que fueron encendiendo la noche y tranquilizándola por momentos, pero cuando llegaron Los Decadentes no quedó nadie en su silla. La fiesta tomó el control de la noche y hasta Santa Barbará se prendió al “cachengue” y la alegría que traen estos músicos con más de 30 años.

La primera noche al igual que el resto de los eventos que se vienen fue en el polideportivo Municipal Jesús Morales, ante una multitud que disfrutaba de las comidas típicas, las ferias y las exposiciones pensadas para todo el público. A diferencia de la última vez en que estuvieron los Decadentes en San Juan, que pasaron por Hugo Espectáculos en el mes de agosto, esta vez la diferencia de edades entre el público eran más notorias. Porque el pasado viernes estaban todos. Niños jugando con sus padres, parejitas que aprovecharon la noche, abuelos y abuelas que recorrían el predio de la mano, y se paraban en algún carrito de tanto en tanto a disfrutar de las exquisiteces. Todo muy tranquilo, hasta que llegaron Los Auténticos y no quedó ni el intendente sentado.

Fueron más de dos horas de show donde no faltó ninguno de los clásicos de los músicos que ya conquistaron nuestro corazón hace tiempo. Y a decir verdad a estas alturas no sabríamos distinguir con tanta facilidad cuál de los temas es un clásico y cual no, porque todos los temas tienen su toque especial. Desde aquellos que como “Confundido” juegan de una manera ideal para el abrazo y la ternura con el que tenemos alado, a “La Guitarra” que hace que los vasos de vino y cerveza vuelven por el aire. Hablando de ese tema, el que tampoco faltó fue nuestro Tuti García de la Oveja Negra y los García, que se subió a cantar incluso sin saber la letra. “Estuve estudiando la letra acá abajo” dijo con el humor que siempre lo distingue a nuestro decadente oficial.

Los Auténticos son una banda formada entre los restos de una obra en construcción, y su historia es la encrucijada definitiva de la cultura argentina: un grupo de rock y una orquesta popular; una carambola extraordinaria y el resultado que ahora todos disfrutamos. Ya desde sus primeros conciertos en el circuito de los tardíos ochenta revisaron el tacho de basura de la cultura rock y ahí donde todos se tapaban la nariz ellos adivinaron su propio filón de oro: la cumbia, el pasodoble, el cuarteto, la murga, etc. Una operación estética que, como la célebre “estafa” de los Sex Pistols, era tan espontánea como intelectual. En una mano, la línea salvaje y desprejuiciada de un grupo de punks sin redención, hinchas de fútbol y borrachines de club. En la otra, el background iconoclasta de alguien como Jorge Serrano: un tipo capaz de unir a Spinetta con Lía Crucet, pasando por el Instituto Di Tella y Todos Tus Muertos.

Trencito, manitos arriba y el coro en cada tema mirando al cielo fue lo que dejó el paso de estos maestros de la fiesta en nuestra provincia. Así que, si estuviste en este candombe, lo más probable es que tengas que dormir una clásica siestita sanjuanina para recuperar energías. Porque esta noche las Fiestas Patronales siguen con Jorge Rojas como número principal y el domingo con Vicentico cerrando lo que hasta el momento es todo un éxito.