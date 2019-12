Nota indispensable: mirá cómo estará el tiempo en San Juan este fin de semana

El momento más esperado de la semana, por lo general, es el “finde”. Muchos quizás no tengan que trabajar y opten por un paseo familiar, o quizás de actividades al aire libre, disfrutar de la pileta, etc. Para que los sanjuaninos puedan hacer planes (y no les fallen), deberán tomar nota sobre cómo estará el tiempo tanto el sábado como el domingo.

Sábado:

Por la época del año, el tiempo estará agradable, la temperatura máxima rondará los 33º. El cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y soplará una leve brisa desde el sur, que evitará que la temperatura ascienda. En algunas zonas de la provincia podrían desarrollarse tormentas aisladas, con bajas o nulas probabilidades de llegar al Gran San Juan.

Domingo:

Aumentará la probabilidad de precipitaciones aisladas en algunos lugares durante todo el día, con una máxima que alcanzaría los 34º y el cielo parcial y mayormente nublado. Las posibilidades de que una tormenta llegue a la Ciudad son mayores que las del sábado, pero podrían no llegar.